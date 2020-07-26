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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحطم إحدى طائراته المسيرة في الأراضي اللبنانية

نشرت في:

آلية عسكرية إسرائيلية تمر بجانب الحدود مع لبنان في 26 يوليو/تموز 2020.
آلية عسكرية إسرائيلية تمر بجانب الحدود مع لبنان في 26 يوليو/تموز 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : شربل عبود
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تحطمت طائرة بدون طيار إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الأحد، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال عملية عسكرية عند الحدود. وعززت تل أبيب نشر قواتها على الحدود الشمالية مع لبنان، ورفعت الجمعة حالة التأهب تحسبا لأي رد على مقتل مسلحين مدعومين من إيران الإثنين في غارة إسرائيلية جنوب دمشق بينهم عنصر من حزب الله.

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة بدون طيار تابعة له في الأراضي اللبنانية الأحد، بعدما عزز انتشاره قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة سقطت "خلال عملية عسكرية عند الحدود"، موضحا أنه "لا خوف من انكشاف معلومات منها".

مداخلة مراسلة فرانس24 في القدس

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على تويتر جاء فيها أنه و"قبل قليل خلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان. لا توجد خشية من تسرب معلومات".

وتطلق إسرائيل بانتظام طائرات مسيرة فوق لبنان تهدف خصوصا إلى مراقبة تحركات حزب الله حليف إيران الفاعل على الساحة السياسية اللبنانية.

والأحد خلال تفقده قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "لبنان وسوريا مسؤولية ما يجري في أراضيهما وانطلاقا منها".

وقال غانتس "نحن لا نسعى إلى توتير الأوضاع" لكنه حذر من "رد فعل قوي جدا" لإسرائيل على أي اختبار لقوتها.

والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشاره غداة مقتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في غارة صاروخية إسرائيلية جنوب العاصمة السورية دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن حزب الله أن أحد مقاتليه بين القتلى.

مداخلة مراسلة فرانس24 في القدس

وإسرائيل تقنيا في حالة حرب مع لبنان وسوريا حيث يدعم حزب الله وإيران عسكريا نظام الرئيس بشار الأسد في النزاع الدائر هناك.

وعزز الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع انتشاره على الحدود الشمالية قرب لبنان، وأغلق طرقا عدة أمام حركة السير، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. والجمعة تم الإعلان عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو".

وضربت تل أبيب الجمعة أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها.

فرانس24/ أ ف ب

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