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الجيش العراقي يعلن عن وقوع انفجارات في مجمع عسكري جنوب بغداد

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

أفادت مصادر محلية عراقية بسماع دوي انفجارات في "معسكر الصقر" جنوب بغداد، حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي. وأكدت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي وقوع انفجارين متتاليين في هذا المعسكر. وفي السياق، قال مراسل فرانس24 في العراق إن "خلية الإعلام الأمني أصدرت بيانين منفصلين، أشارت في الأول إلى وقوع انفجارين في معسكر الصقر، وأشارت في الثاني إلى أن سبب هذين الانفجارين وفقا لنتائج فرق الإطلاع، يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.. وهذه هي الرواية الرسمية".