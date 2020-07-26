بطولة انكلترا: يونايتد وتشلسي يحجزان البطاقتين الاخيرتين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

كارل ريسين مصدر/ا ف ب

البرتغالي برونو فرنانديش لاعب مانشستر يونايتد يسجل ركلة جزاء في مرمى ليستر سيتي في المرحلة الاخير من الدوري الانكليزي لكرة القدم في 26 تموز/يوليو 2020

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لندن (أ ف ب)

حسم تشلسي ومانشستر يونايتد آخر بطاقتين مؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الاول على ضيفه ولفرهامبتون والثاني على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة واحدة 2-صفر في المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم التي شهدت هبوط واتفورد وبورنموث الى الدرجة الاولى.

وكان التعادل يكفي النادي اللندني ويونايتد لبلوغ المسابقة الاوروبية الاهم، لكنهما حققا الفوز فرفع يونايتد رصيده الى 66 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الاهداف عن تشلسي، فيما تجمد رصيد ليستر الذي كان بحاجة الى الفوز لحجز مكان بين الاربعة الكبار، عند 62 نقطة في المركز الخامس وسيخوض منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" إلى جانب توتنهام المتعادل مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1 مستغلا خسارة ولفرهامبتون.

ويدين تشلسي بفوزه لمايسون ماونت (45+1) والفرنسي اوليفييه جيرو (45+4)، فيما سجل البرتغالي برونو فرنانديش (71 من ركلة جزاء) والبديل جيسي لينغارد (90+5) هدفي الفوز ليونايتد.

- واتفورد وبورنموث الى الدرجة الأولى -

وحسم أستون فيلا ومهاجمه الدولي المصري محمود تريزيغيه معركة البقاء في دوري الاضواء مع بورنموث وواتفورد، بتعادله مع مضيفه وست هام 1-1، مستغلا خسارة واتفورد أمام أرسنال 2-3، فيما لم ينفع بورنموث فوزه على ايفرتون 3-1 حيث كان بحاجة لخسارة أستون فيلا.

وأنهى أستون فيلا الموسم في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة أمام بورنموث الثامن عشر وواتفورد التاسع عشر (34 نقطة لكل منهما) ليلحقا بنوريتش المتذيل الى الدرجة الاولى (الثانية عمليا).

في لندن، أبقى المدرب فرانك لامبارد حارسه الاول الاسباني كيبا اريسابالاغا على دكة البدلاء بعد المستوى السيء الذي قدمه مؤخرا، آخره في الخسارة أمام ليفربول 3-5 في المرحلة السابقة، واشرك الارجنتيني ويلي كاباييرو أساسيا للمرة الاولى في الدوري منذ 29 شباط/فبراير الماضي.

وبعد أن شهد الشوط الاول أداءً متواضعا من الفريقين من دون أي تهديد خطير على المرميين، انتفض تشلسي في الوقت بدل الضائع مفتتحا التسجيل بركلة حرة مباشرة لماونت حيث أسكن الكرة على يمين الحارس البرتغالي روي باترسيو (45+1).

وأضاف جيرو الهدف الثاني عندما شن النادي اللندني هجمة مرتدة مرر على إثرها ماونت الكرة الى الفرنسي الذي توغل داخل المنطقة فتجاوز الحارس باتريسيو وأحد المدافعين قبل أن يضعها في الشباك (45+4).

في ليستر، عانى يونايتد أمام مضيفه للخروج بالنقاط الثلاث، وافتتح التسجيل من ركلة جزاء إثر عرقلة الفرنسي أنطوني مارسيال من مدافع الشياطين الحمر السابق الايرلندي الشمالي جوني ايفانز فانبرى لها فرنانديش بنجاح مسجلا هدفه الثامن في الدوري منذ انضمامه من سبورتينغ لشبونة في كانون الثاني/يناير الفائت (71).

وأضاف البديل لينغارد الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عندما افتك الكرة من الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل وتابعها في الشباك (90+8).

وأنهى يونايتد موسمه من دون أي هزيمة منذ الاستئناف إذ فاز بست مباريات مقابل ثلاثة تعادلات، وبقي من دون خسارة للمباراة الرابعة عشرة على التوالي في الـ"برميرليغ".

ورغم عدم تسجيله في المباراة، الا ان مهاجم ليستر جايمي فاردي فاز بجائزة هداف الدوري منهيا الموسم بـ23 هدفا.

واستغل توتنهام خسارة ولفرهامبتون لينتزع منه المركز السادس بفارق الاهداف وبالتالي بطاقة الدوري الاوروبي "يوربا ليغ" بتعادله مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1.

وافتتح هاري كاين التسجيل لسبيرز عندما وصلته الكرة من الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو داخل المنطقة أسكنها على يسار الحارس (13)، وأدرك الغاني جيفري شلوب التعادل لبالاس بعد أن وصلته عرضية على باب المرمى من الغاني جوردان أيو سددها قوية داخل الشباك (53).

وأنهى ليفربول البطل موسمه بفوز على مضيفه نيوكاسل 3-1، فيما أكرم وصيفه مانشستر سيتي وفادة ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.

© 2020 AFP