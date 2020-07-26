تحديات صعبة تنتظر هشام مشيشي المكلف بتكوين حكومة جديدة في تونس

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كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، في ظلّ مناخ سياسي متوتّر تمر به البلاد . ولم يكن هشام مشييشي من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب السياسية على قيس سعيّد لخلافة إلياس الفخفاخ المستقيل. ويعتقد محللون أن مشيشي الذي شغل منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة ليس له خلفية اقتصادية بينما في وقت تعاني فيه المالية العامة في تونس من وضعية حرجة للغاية، وومطالبة بإجراء إصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون. عودة على أبرز المحطات في مسيرة هشام مشيشي.

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يخلف هشام مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاماً، منصب رئيس الحكومة في تونس إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

ولم يكن مشيشي من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس قيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة.

ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة. كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة.

وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوتّرات السياسيّة بين الأحزاب الرئيسيّة. وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبيّة المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

ويُنظر للمشيشي (46 عاما) على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيّد وكان مستشارا له في السابق. وباختيار المشيشي، نحى قيس سعيّد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.

وكان المشيشي أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.

ويأتي تكليف مشيشي بتشكيل الحكومة في اليوم الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثالثة والستّين لإعلان الجمهوريّة الذي تمّ فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

فرانس24/ وكالات

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