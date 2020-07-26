ترحيب أوكراني وروسي بجهود السلام عشية دخول وقف إطلاق النار في دونباس حيز التنفيذ

رحبت أوكرانيا وروسيا الأحد بجهود حل النزاع القائم بين كييف والانفصاليين المدعومين من الكرملين، وذلك في محادثة هاتفية بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، عشية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

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ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الجهود المبذولة لحل النزاع القائم بين كييف والانفصاليين المدعومين من الكرملين، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عشية وقف لإطلاق النار يدخل الإثنين حيز التنفيذ.

وكانت موسكو وكييف قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، خلال مفاوضات أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة تعتبر شرطا مسبقا لتطبيق تسوية أوسع نطاقا تم التوصل إليها في بيلاروسيا في 2015.

وتخوض أوكرانيا نزاعا مسلحا مع انفصاليين تدعمهم روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وحصد النزاع أكثر من 13 ألف قتيل، رغم اتفاقيات السلام الموقعة في مينسك.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.



Подробиці: https://t.co/qeoFQfBA66 — Офіс Президента (@APUkraine) July 26, 2020

وفي هذا الصدد، أشار بيان للرئاسة الأوكرانية إلى أن كلا من بوتين وزيلنسكي "رحب بالاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في دونباس". في المقابل شدد الكرملين على أهمية "تقيد أطراف النزاع بهذه الاتفاقيات من دون أي شروط".

ودعا زيلينسكي إلى مضاعفة الجهود لضمان إطلاق سراح مواطنين أوكرانيين في دونباس والقرم وروسيا، وفق بيان الرئاسة الأوكرانية.

من جهته، أعلن الكرملين أن بوتين أبدى قلقه إزاء مشروع قانون عرض مؤخرا على البرلمان الأوكراني يمهد لإجراء انتخابات محلية أواخر العام الحالي، معتبرا أنه "يخالف اتفاقيات مينسك ويعرض "إمكانات التسوية للخطر".

وتجرى محادثات رباعية بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا بهدف سحب الأسلحة الثقيلة وإعادة فرض سيطرة كييف على حدودها، وتوسيع نطاق الحكم الذاتي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك وإجراء انتخابات محلية.

فرانس24/ أ ف ب

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