جائزة الأندلس الكبرى: كارتارارو يفرض نفسه منافسا جديا للغائب ماركيز

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خيريز دي لا فرونتيرا (إسبانيا) (أ ف ب)

فرض الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) نفسه لاعبا أساسيا في الصراع على لقب بطل العالم لفئة موتو جي بي في الموسم الجديد الذي تأخر انطلاقه بسبب فيروس كورونا، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني تواليا الأحد في جائزة الأندلس الكبرى التي احتضنتها حلبة خيريز.

وبعد أن حقق الأحد الماضي فوزه الأول في الفئة الكبرى بهيمنته على السباق الافتتاحي في جائزة إسبانيا الكبرى التي أقيمت أيضا على حلبة خيريز، تكرر السيناريو اليوم إذ حافظ على المركز الأول من البداية حتى النهاية من دون أي منافسة، موجها رسالة لمنافسيه بأنه قادر على أن يصبح السائق الفرنسي الأول في التاريخ الذي يتوج بلقب الفئة الكبرى.

وبات كارتارارو قبل سبعة أيام أول فرنسي يفوز في جائزة كبرى ضمن موتو جي بي منذ العام 1999، ثم أصبح السبت الدراج الفرنسي الأول الذي ينطلق 4 مرات من المركز الأول في الفئة الأولى منذ 1988 (كريستيان سارون 5 مرات)، ليدخل الأحد تاريخ بلاده كأول فرنسي يفوز بسباقين على التوالي في هذه الفئة.

وأعرب كارتارارو عن "سعادتي. لقد وجدت الوتيرة التي أريدها. إنه شعور مذهل".

وفي أجواء مناخية شاقة، قدم الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي، بطل العالم سبع مرات في الفئة الكبرى، سباقا رائعا وكان في طريقه لاحراز المركز الثاني بعد انسحاب مواطنه فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) بسبب مشكلة في محرك دراجته، لكنه انحنى في اللفتين الأخيرتين أمام ضغط زميله في ياماها الإسباني مارك فينياليس الذي حل ثانيا للسباق الثاني تواليا، متخلفا بفارق قرابة 4 ثوان ونصف عن كارتارارو.

وأفاد كارتارارو وفينياليس وروسي الذي صعد الى منصة التتويج للمرة الأولى منذ أن حل ثانيا في جائزة ألمانيا في 15 أيار/مايو 2018، من غياب ماركيز (هوندا) لكي يمنحوا الصانع الياباني الآخر ياماها ثلاثيته الأولى على منصة التتويج منذ السباق الأسترالي في تشرين الأول/اكتوبر 2014 حين حل روسي في الصدارة أمام الإسباني خورخي لورنزو والبريطاني برادلي سميث.

وبعد أن شارك في الجولة الأخيرة من التجارب الحرة السبت، قرر فريق هوندا عدم المخاطرة بماركيز في التجارب التأهيلية، ثم اتخذ القرار بعدم إدراجه في لائحة المشاركين لسباق الأحد بعد خضوع الإسباني الساعي الى لقب سابع في موتو جي بي، لعملية جراحية لمعالجة كسر في العضد الأيمن أصيب به جراء سقوطه الأحد الماضي.

- ترتيب الخمسة الأوائل في موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) بزمن 41:22,666 دقيقة

2- الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) بفارق 4,495 ثوانٍ

3- الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 5,546 ث

4- الياباني تاكاكي ناكاغامي (هوندا) بفارق 6,113 ث

5- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 7,693 ث

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها): 50 نقطة

2- الإسباني مافريك فينياليس (ياماها): 40

3- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي): 26

4- الياباني تاكاكي ناكاغامي (هوندا): 19

5- الإسباني بول إسباراغارو (كاي تي أم): 19

- هيمنة إيطالية في موتو 2 -

وفي فئة موتو 2 التي أقيمت مرحلتها الأولى، على غرار موتو 3، في قطر في الثامن من آذار/مارس قبل قرار تعليق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد، هيمن الإيطاليون بعد أن حل إينيا باستيانيني في المركز الأول أمام بطل المرحلة السابقة لوكا ماريني وماركو بيتزيكي المنطلق من المركز الأول (جميعهم على دراجة كاليكس).

وبعد حل ثالثا في قطر وتاسعا في سباق الأسبوع الماضي، تمكن باستيانيني من تحقيق فوزه الأول في فئة موتو 2 التي يخوضها للموسم الثاني تواليا بعد أن أمضى ابن الـ22 عاما خمسة مواسم في فئة موتو 3.

وتقدم باستيانيني بفارق 2,153 دقيقة على ماريني الذي حاول الاحتفال وزميله بيتزيكي في نهاية السباق بصعودهما الى منصة التتويج، إلا أنهما فقدا توازنهما وسقطا أرضا في مشهد محرج للإيطاليين.

وبفوزه الأحد، صعد باستيانيني من المركز الرابع في الترتيب العام الى الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين فقط خلف المتصدر الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) الذي اكتفى بالمركز الحادي عشر بعد أن فاز بالسباق الأول في قطر وحل ثانيا قبل سبعة أيام على الحلبة ذاتها.

- ترتيب الخمسة الأوائل في موتو 2:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (كاليكس) 39:23.922 دقيقة

2- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس) بفارق 2,153 ثانية

3- الإيطالي مارمو بيتزيكي (كاليكس) بفارق 3,243 ث

4- البريطاني سام لوز (كاليكس) بفارق 3,817 ث

5- الإسباني آرون كانيت (سبيد آب) بفارق 9,155 ث

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الياباني تاتسوتا ناكاشيما (كاليكس): 50 نقطة

2- الإيطالي إينيا باستيانيني (كاليكس): 48

3- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس): 45

4- الإسباني آرون كانيت (سبيد آب): 30

5- الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس): 28

- سوزوكي يعوض اخفاقي السباقين الأولين -

بعد أن عجز عن الاستفادة من تواجده على خط الانطلاق الأول في السباقين الأولين واكتفائه بالحلول في المركزين الخامس والثامن تواليا، عوض الياباني تاتسوكي سوزوكي الأحد بالمحافظة على المركز الأول الذي انطلق منه للمرة الثالثة تواليا، وأحرز الفوز الثاني له في فئة "موتو 3" من أصل 93 سباقا.

وسيطر دراج هوندا البالغ من العمر 22 عاما على سباق الأحد الذي شهد في لفته الـ15 من أصل 22 سقوط الإسباني ألبرت أريناس، الفائز بالسباقين الأولين، لكن لن ذلك لم يحل دون بقاء دراج كاي تي أم في صدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة، وبفارق 6 عن وصيفه الجديد سوزوكي الذي أنهى السباق أمام البريطاني جون ماكفي (هوندا)والإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي أم).

- ترتيب الخمسة الأوائل في موتو 3:

1- الياباني تاتسوكي سوزوكي (هوندا) 39:18.861 دقيقة

2- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 0,064 ثانية

3- الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي أم) بفارق 0,134 ث

4- الجنوب إفريقي دارن بيندر (كاي تي أم) بفارق 0,628 ث

5- الأرجنتيني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 0,628 ث

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الإسباني ألبرت أريناس: 50 نقطة

2- الياباني تاتسوكي سوزوكي (هوندا): 44

3- البريطاني جون ماكفي (هوندا): 40

4- الياباني آي أوغورا (هوندا): 36

5- الأرجنتيني غابريال رودريغو (هوندا): 30

© 2020 AFP