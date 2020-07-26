خشية من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في باكستان رغم تراجع معدل الوفيات

فاروق نعيم ا ف ب/ارشيف

خزّن باكستانيون مؤنا تجهيزا لعيد الاضحى، فيما تخشى الحكومة ارتفاع عدد الإصابات

إعلان اقرأ المزيد

اسلام اباد (أ ف ب)

حذّر مسؤول صحي باكستاني الأحد من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 عقب عيد الاضحى، رغم تراجع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بنسبة 80 بالمئة.

ووفق المعطيات الرسمية، سجلت باكستان معدل وفيات قياسيا في حزيران/يونيو بلغ 150 وفاة يوميا. وأعلن السبت إحصاء 24 وفاة فقط في اليوم السابق.

وقال ظفر ميرزا، المستشار الصحي لرئيس الحكومة عمران خان إن نحو ستة بالمئة ممن يجرى فحصهم مصابون بالفيروس.

وأضاف في تصريح للصحافيين أن "عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد تراجع 80 بالمئة في باكستان".

وسجلت باكستان إجمالا أكثر من 270 ألف إصابة بينها 5800 وفاة.

لكن مراقبين حذروا من أن تلك الأرقام لا تعكس مدى الانتشار الفعلي للوباء في البلاد، بسبب تردد كثير من الناس في إجراء فحص وانخفاض العدد الاجمالي للفحوص.

من جهته، قال فيصل سلطان الذي يشارك في وضع خطة الحكومة للتعامل مع الفيروس، الاحد إنه جرى استعمال 23 ألف فحص فقط من إجمالي 50 ألفا في آخر 24 ساعة.

ولم تقدم الحكومة إجابة مباشرة على الأسئلة حول سبب انخفاض عدد الفحوص.

وتجاهل كثيرون ارشادات التباعد الاجتماعي وتجمعوا في المساجد والأسواق خلال عيد الفطر في أيار/مايو، ما ساهم لاحقا في ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

ودفع تزايد عدد الإصابات منظمة الصحة العالمية إلى الدعوة إلى فرض عمليات إغلاق في أنحاء باكستان.

وقال ميرزا إن على الناس عدم الاحتشاد في أسواق المواشي قبل عيد الاضحى الذي يبدأ الجمعة في باكستان، وحثّهم على "شراء الأضاحي عبر الانترنت لتجنب ارتفاع عدد الحالات".

وشدد على أن "أي إهمال (...) يمكن أن يفاقم الوضع".

© 2020 AFP