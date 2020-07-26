صحيفة "ألباييس": عدد ضحايا كورونا في إسبانيا قد يتخطى الأرقام الرسمية بنسبة 60%

شرطة الحدود تفحص المركبات بين إسبانيا وفرنسا. لا خونكيرا، إسبانيا في 17 مارس/آذار 2020.

قالت صحيفة "ألباييس" في تحقيق نشرته الأحد إن حصيلة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قد تتخطى بنحو 60 بالمئة الأرقام الرسمية، التي تقف عند 28432. والرقم الذي أوردته ألباييس قريب بشكل عام من بيانات مركز مكافحة الأوبئة ومركز الإحصاءات الوطني.

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كشف تحقيق أجرته صحيفة "ألباييس" ونشرته الأحد أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إسبانيا ، قد تكون أعلى بنحو 60 بالمئة من الأرقام الرسمية، التي تقف عند 28432 حالة وفاة.

ويشمل الرقم الرسمي لوفيات المرض في البلاد من تم تشخيصهم بالفعل بالإصابة بفيروس كورونا، لكنه لا يشمل الحالات المشتبه بها التي لم تخضع أبدا للفحص.

وعدم إجراء فحوص على نطاق واسع خاصة في المراحل الأولى من التفشي، يعني أن الإحصاء الرسمي قد يغفل الكثير ممن توفوا بالمرض مثل العديد من الدول الأخرى.

ومن خلال إحصاء كل الحالات المشتبه بها والمؤكدة في كل المناطق لمن توفوا بوباء كوفيد-19، خلصت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات قد يكون 44868. وإذا كان ذلك دقيقا فقد يعني أن إسبانيا بها ثاني أكبرحصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

ولم ترد وزارة الصحة الإسبانية على طلب للتعليق.

ويتسق الرقم الذي أوردته ألباييس بشكل عام مع الأرقام التي قدمها مركز مكافحة الأوبئة الوطني ومركز الإحصاءات الوطني، عقب تسجيل معدلات الوفيات الزائدة عن متوسط المعدلات السابقة قبل الجائحة في أنحاء البلاد.

فرانس24/ رويترز

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