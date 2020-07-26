"فاسد، مللنا منك".. "منفصل عن الواقع": احتجاجت جديدة ضد بنيامين نتانياهو في إسرائيل

© أ ف ب

جانب من المظاهرة التي شهدتها تل أبيب في 18 يوليو/تموز 2020.

تجمع آلاف المتظاهرين السبت في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمطالبته بالاستقالة. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "فاسد، مللنا منك"، و"منفصل" عن الواقع، و"أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة". وتظاهر آلاف أيضا في تل أبيب وفي مدن أخرى احتجاجا على الإدارة الصحية والاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

تجمع آلاف المحتجين السبت في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، لمطالبته بالاستقالة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المظاهرة ضمت أكثر من خمسة آلاف شخص. وأدان المتظاهرون ما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا من طرف رئيس الوزراء وكذلك "هجماته على الديمقراطية".

ليلى عودة: مظاهرات ضد نتانياهو في القدس وتل أبيب

ورفعوا لافتات كتب عليها: "فاسد، مللنا منك"، و"منفصل" عن الواقع، و"أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة".

وانتقد المتظاهرون كذلك القانون الذي أقر هذا الأسبوع ويعطي الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة كوفيد-19 حتى يونيو/حزيران 2021 عبر خفض الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة.

وفرّقت الشرطة المتظاهرين بخراطيم المياه خلال المظاهرات السابقة، ما أدى إلى إصابة كثير منهم.

وللمرة الأولى، تجمع مئات المحتجين أيضا مساء السبت أمام إقامة نتانياهو في مدينة قيسارية الساحلية. وعلى غرار الأسابيع الماضية، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وفي مدن أخرى احتجاجا على الإدارة الصحية والاقتصادية للأزمة.

وتقف الحكومة في موقف صعب إذ تتهم بالتسرع في فتح الاقتصاد وبالعجز عن اتخاذ تدابير متناسقة لكبح انتشار العدوى.

وسجلت إسرائيل رسميا أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا و455 وفاة، ورصدت مؤخرا أكثر من ألف إصابة جديدة.

ويطال الاحتجاج أيضا الشق الاقتصادي لأزمة وباء كوفيد-19، إذ يتهم عدد من الإسرائيليين العاطلين من العمل، أو ذوي الموارد المحدودة، الحكومة بالتقاعس عن مساعدتهم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك