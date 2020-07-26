فرنسا : اللاجئ الرواندي المتهم بالوقوف خلف عن حريق كاتدرائية نانت يعترف بمسؤوليته

أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن اللاجئ الرواندي والذي عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس، اعترف في آخر المطاف بأنه مسؤول عن الحريق الذي شب في كاتدرائية مدينة نانت التي تعود للقرن الخامس عشر. وذكرت الصحيفة أن ممثلي الإدعاء أعادوا استجوابه واعترف بمسؤوليته عن الحريق الذي اندلع في ثلاثة أماكن بالمبنى. وذكر محامي المشتبه به أن موكله نادم بشدة على ما اقترفه.

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أفادت صحيفة لو موند الفرنسية أن المدعين الفرنسيين أخضعوا لاجئا روانديا للتحقيق الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن اعترف الرجل بإضرام النار في كاتدرائية مدينة نانت التي تعود للقرن الخامس عشر.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي الادعاء استجوبوا الرجل البالغ من العمر 39 عاما، والذي عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس، مرة أخرى أمس السبت وأنهم وضعوه قيد الاحتجاز.

ونقلت الصحيفة عن ممثل الادعاء بيير سين قوله إن المشتبه به اعترف بمسؤوليته عن الحريق الذي اندلع في ثلاثة أماكن بالمبنى يوم 18 يوليو/تموز، بعد أن نفى ذلك في البداية. ولم تكشف السلطات عن اسم المشتبه به. وقال محاميه، الذي ذكرت الصحيفة أن اسمه كوينتن شابير، إن موكله نادم بشدة على أفعاله. وأضاف شابير "كان موكلي متعاونا".

فرانس24/ رويترز

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