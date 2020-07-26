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فيروس كورونا: الجزائر تغلق جميع مداخل العاصمة وتمدد الحجر الصحي

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

أعلنت السلطات الجزائرية الأحد إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الجزائر العاصمة وبومرداس لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، في وقت سجلت البلاد أكثر 593 إصابة و9 وفيات إضافية بفيروس كورونا. وفي السياق، قال مراسل مونت كارلو الدولية إنه قد "تم اليوم تمديد الحجر الصحي الجزئي لمدة خمسة عشرة يوما، قرار يخص 29 ولاية ينتشر فيها الفيروس بكثرة، وعلى رأسها العاصمة وباتنة وبجاية وأم بواقي والأغواط.." وأضاف فيصل مطاوي "نشر الدرك الوطني هذا المساء بيانا يمنع فيه دخول الجزائر العاصمة.. وقد تم نشر حواجز (أمنية) في الطريق الشرقي والغربي المؤديين إلى العاصمة وبومرداس" لفرض احترام هذا القرار.