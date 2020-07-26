مهرجان البندقية السينمائي: الكشف عن لجنة تحكيم الدورة الـ77 برئاسة كايت بلانشيت

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أعلن مهرجان البندقية السينمائي الأحد عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين، والتي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت. وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر/أيلول، ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل بروتكول صحي صارم وسط تفشي فيروس كورونا.

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كشف منظمو مهرجان البندقية السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين التي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

وكان المنظمون قد أعلنوا في يناير/كانون الثاني أن بلانشيت سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر/أيلول إلى الثاني عشر منه.

والأحد، استكمل المهرجان اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، من بينهم المثملة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77, #Orizzonti, “Luigi De Laurentiis” Venice Award for a Debut Film, #VeniceVR: here they are, the four international Juries of the 77th Venice International Film Festival. Click and check out the members' complete list. https://t.co/JdtnJMI24e — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 26, 2020

كما ستضم اللجنة السينمائية النمساوية فيرونيكا فرانز والمخرجة البريطانية جوانا هوغ، فضلا عن المخرج كريستي بوي ممثل "الموجة الجديدة" في السينما الرومانية.

أما العضو الأخير فهو المخرج الألماني كريستشان بيتزولد.

وتقام الدورة الـ77 ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات السابقة وبموجب بروتكول صحي صارم لا سيما التباعد الجسدي في القاعات بسبب جائحة كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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