تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#ليبيا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مهرجان البندقية السينمائي: الكشف عن لجنة تحكيم الدورة الـ77 برئاسة كايت بلانشيت

نشرت في:

الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.
الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت. © أ ف ب (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

أعلن مهرجان البندقية السينمائي الأحد عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين، والتي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت. وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر/أيلول، ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل بروتكول صحي صارم وسط تفشي فيروس كورونا.

إعلان

كشف منظمو مهرجان البندقية السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين التي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

وكان المنظمون قد أعلنوا في يناير/كانون الثاني أن بلانشيت سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر/أيلول إلى الثاني عشر منه.

والأحد، استكمل المهرجان اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، من بينهم المثملة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.

كما ستضم اللجنة السينمائية النمساوية فيرونيكا فرانز والمخرجة البريطانية جوانا هوغ، فضلا عن المخرج كريستي بوي ممثل "الموجة الجديدة" في السينما الرومانية.

أما العضو الأخير فهو المخرج الألماني كريستشان بيتزولد.

وتقام الدورة الـ77 ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات السابقة وبموجب بروتكول صحي صارم لا سيما التباعد الجسدي في القاعات بسبب جائحة كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.