وزير بريطاني يقضي عطلة في إسبانيا يفاجأ بقرار لندن عزل القادمين منها صحيا

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لندن (أ ف ب)

تفاجأ وزير النقل البريطاني غرانت شابس الذي كان يقضي عطلته في إسبانيا بإعلان حكومة بلاده أنه سيتعين على القادمين منها عزل أنفسهم لأسبوعين.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية السبت أنه سيكون على البريطانيين العائدين من البلد الذي يعد وجهة سياحية رائجة عزل أنفسهم بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك.

وشكّل القرار المفاجئ ضربة للبريطانيين الذين توجهوا لقضاء عطلة بعد أشهر من الإغلاق، بمن فيهم شابس، بحسب "صنداي تايمز" وغيرها من وسائل الإعلام.

واضطر شابس للاتصال من إسبانيا بـ"اجتماع الأزمة" الذي عقده الوزراء وشطبوا خلاله البلد المطل على المتوسط من قائمة الدول المستثناة من الحجر الصحي الإلزامي، وفق الصحيفة، وهو ما أثار سخرية على الإنترنت والمزيد من الانتقادات لاستجابة الحكومة لكوفيد-19.

وقالت النائبة عن حزب العمال المعارض دايان أبوت "كان من المفترض أن يعرف العديد من وزراء الحكومة مسبقا أن هناك احتمالا بأن يتم فرض حجر صحي على العائدين من إسبانيا". وأضافت "لكن على ما يبدو لم يكلف أحد نفسه ويبلغ غرنت شابس".

وسجّلت إسبانيا التي تعد بين أبرز الوجهات السياحية الصيفية بالنسبة للبريطانيين ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بعد أقل من شهر على رفع حالة الطوارئ التي فرضتها لشهور.

ويعتبر مسؤولو الصحة بشكل متزايد، السهرات سببا لتفشي الفيروس.

ويأتي قرار بريطانيا في وقت يحاول قطاع السياحة في إسبانيا تحقيق انتعاش بعدما دفع الفيروس وتدابير الإغلاق نحو 13 بالمئة من الحانات والفنادق والمطاعم لإغلاق أبوابها بشكل مؤقت.

وحذّرت بريطانيا من السفر غير الضروري إلى البر الإسباني، لكنها استثنت جزر الكناري وجزر البليار.

وأسفر كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 28 ألف شخص في إسبانيا هم بين أكثر من 272 ألفا أصيبوا به.

© 2020 AFP