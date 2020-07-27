فيديو

الإليزيه: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعين 11 وزيرا للدولة لإتمام تشكيل الحكومة

قصر الإليزيه، باريس، 24 مارس/ آذار 2020 © أ ف ب

كشف قصر الإليزيه عن قائمة التعيينات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بعد ما اقترحها رئيس الوزراء جان كاستكس. وضمت القائمة ستة وجوه جديدة بينها ثلاثة نواب، وهم النائب عن حزب الجمهورية إلى الإمام بيرونجير أبا التي تم تعيينها ككاتبة دولة مكلفة بالتنوع البيئي، ومن الحزب نفسه، تم تكليف إوليفيا غريغوار عن شؤون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. كما سيهتم جويل جيرو بالتنمية الريفية. ومن الحركة الديمقراطية، تم إدخال نائبين إلى قائمة الحكومة الجديدة وهما: ناتالي إيليماس، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم، وسارة الحيري عن ملف الشباب. كما تم تعيين كليمنت بيون كوزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة. واحتفظ خمسة وزراء بحقائبهم.