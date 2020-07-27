بكين "تسيطر" على القنصلية الأمريكية في شنغدو الصينية بعد ثلاثة أيام من إغلاقها

عامل يزيل لوحة القنصلية الأمريكية من على واجهتها في تشنغدو، مقاطعة سيتشوان، الصين، 26 يوليو/تموز 2020.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن بكين فرضت "سيطرتها" على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو. وتأتي هذه الخطوة عقب ثلاثة أيام من إعلان السلطات الصينية إغلاقها كرد على إجراء مماثل اتخذته السلطات الأمريكية بحق القنصلية الصينية في هيوستن. ووسط حضور أمني كثيف، تم رفع الأعلام الصينية إلى جانب القنصلية الأمريكية، ثم أغلقت تماما أبوابها بأمر من بكين.

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في خطوة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قررت الأخيرة الاثنين الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، والثانية بتوقيت غرينتش فرض "سيطرتها" على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الحكومة الصينية أمرت الجمعة بإغلاق هذه القنصلية، ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق القنصلية الصينية في هيوستن.

رفع الأعلام الصينية بجانب القنصلية الأمريكية

وتوجه عدد من سكان شنغدو في جنوب غرب الصين الأحد إلى القنصلية الأمريكية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين.

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية-الأمريكية، التي تسممها أصلا حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن كوفيد-19، بعد إعطاء حكومة دونالد ترامب الثلاثاء مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبار أنها مركز للتجسس.

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وردت الصين الجمعة بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في شنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16,5 مليون نسمة.

وتوجه الأحد عدد كبير من الأشخاص بدافع الحشرية إلى أمام القنصلية في شنغدو حيث التقطوا الصور، فيما قام بعض الأشخاص بتنزيه أولادهم أمامها. وأحيط المبنى بعدد كبير من عناصر الأمن.

فرانس24/ أ ف ب

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