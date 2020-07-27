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المغرب يستقبل وفدا ليبيا في زيارة رسمية لبحث الأزمة والسعي للوساطة بين الفرقاء الليبيين

نشرت في:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : محمد فرحات

في زيارة رسمية لمدة يومين، وصل رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح مصحوبا بوفد ليبي يضم وزير خارجية حكومة الشرق عبد الهادي الحويج إلى العاصمة المغربية. وتهدف الزيارة إلى بحث التطورات الراهنة في ليبيا مع المسؤولين المغاربة. ومن المتوقع أن يلتقي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المغربي ووزير الخارجية ناصر بوريطة الذي يعتبر اتفاق الصخيرات مرجعية لحل الأزمة الليبية. وبهذه الزيارة سيلعب المغرب دور الوسيط مجددا بين الفرقاء الليبيين. 

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