بطولة إسبانيا: خافي غراسيا مدربا جديدا لفالنسيا

ليندساي برناباي أ ف ب/ارشيف

الإسباني خافي غراسيا مدرب واتفورد الإنكليزي خلال المباراة ضد نيوكاسل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الإثنين تعيين مواطنه خافي غراسيا مدربا لفريقه في الموسمين المقبلين خلفا لألبرت سيلاديس المقال من منصبه.

ولم يكن غراسيا (50 عاما)، المدرب السابق لأوساسونا ,ألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لواتفورد الإنكليزي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب اولمبياكوس فولوس وكيركيرا اليونانيين وروبن قازان الروسي، إعادة فالنسيا إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها هذا الموسم بحلوله تاسعا هذا الموسم ما دفع الإدارة إلى إقالة سيلاديس في 29 حزيران/يونيو الماضي وتعيين سالفادور غونزاليز مدربا موقتا حتى نهاية الموسم الأسبوع الماضي.

ودافع غراسيا كلاعب عن الوان بلد الوليد وريال سوسييداد وفياريال وقرطبة قبل ان يعتزل اللعب عام 2002.

© 2020 AFP