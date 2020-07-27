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تبادل لإطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وقوات يونيفيل تدعو لضبط النفس

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تصاعد أعمدة الدخان من مزارع شبعا المتنازع عليها كما يظهر من قرية مرجعيون في جنوب لبنان. 27 يوليو/تموز 2020.
تصاعد أعمدة الدخان من مزارع شبعا المتنازع عليها كما يظهر من قرية مرجعيون في جنوب لبنان. 27 يوليو/تموز 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ليلى عودة
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قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه قد أحبط "محاولة تسلل لخلية إرهابية" إلى أراضيه عبر حدوده الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بالمنطقة. وقالت مصادر لبنانية إن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، ردا على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية بسوريا. من جانبها، دعت قوة حفظ السلام في لبنان يونيفل الطرفين إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

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أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين إحباط "محاولة تسلل لخلية إرهابية" إلى أراضيه عبر الحدود الشمالية مع لبنان بعد تبادل لإطلاق النار في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين "نجحنا في إحباط محاولة تسلل لخلية إرهابية إلى إسرائيل"، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية في صفوف قواته.

وقال كونريكوس "لقد تأكدنا من أن الإرهابيين فروا عائدين إلى لبنان".

مداخلة مراسل فرانس24 في لبانان

وانخرطت القوات الإسرائيلية حسب نفس المصدر في "قتال" على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، وكان بالإمكان سماع دوي انفجارات على جانبي الحدود.

وكتب كونريكوس في حسابه على تويتر "قتال دائر في منطقة جبل دوف في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى محيط موقع جبل الروس في منطقة مزارع شبعا.

وفورا، فرض الجيش الإسرائيلي الإغلاق على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وأمر السكان بالبقاء في منازلهم بسبب ما وصفه بـ"حادث أمني" في مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "عقب الحادث الأمني في منطقة جبل الروس (...) يُطلب من السكان البقاء في منازلهم. ممنوع أي نشاط في المناطق المفتوحة"، مضيفا أن القيود تنطبق على "سكان المنطقة على طول الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق" الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

 

مراسلة فرانس24 في القدس

من جهتها، دعت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الأطراف المعنية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المحتلة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن قائد قوات اليونيفيل ستيافانو دل كول تواصل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لتقييم الوضع وتخفيض التوتر وحثهما على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس"، مشيرا إلى توقف وقف إطلاق النار حاليا.

من جهتها، ذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن حزب الله نفذ عملية الاثنين ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.

وأشار أحد المصادر إلى أن العملية جاءت ردا على غارة إسرائيلية أدت إلى مصرع أحد عناصر الحزب في سوريا الأسبوع الماضي.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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