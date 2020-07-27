دوري أبطال أوروبا: الإصابة تبعد مبابي نحو 3 أسابيع وقد تحرمه من مواجهة أتالانتا

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باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن نجمه كيليان مبابي ضحية التواء في الكاحل الأيمن في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد سانت إتيان (1-صفر)، لن يعود إلى الملاعب قبل "نحو ثلاثة أسابيع"، ما يهدد مشاركته في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي في 12 آب/أغسطس المقبل.

وأوضح النادي الباريسي أن "التصوير الذي أجراه مبابي الإثنين أكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي. بعد هذه الإصابة، يستغرق وقت التعافي حوالي ثلاثة أسابيع".

وأصيب مبابي في الدقيقة 31 بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت اتيان لويك بيران عوقب على إثره ببطاقة حمراء على الأرجح في مباراته الأخيرة مع فريقه. واضطر مبابي إلى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 لزميله الإسباني بابلو سارابيا.

وخرج مهاجم سان جرمان من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

ويؤكد هذا التشخيص الغياب المتوقع لمبابي عن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة المحلية ضد ليون يوم الجمعة المقبل، كما سيدخله في سباق مع الزمن للمشاركة مع فريق العاضمة في الدورة المجمعة (الأدوار النهائية) لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يسعى باريس سان جرمان إلى الذهاب بعيدا في المسابقة.

وفي حال غاب مبابي عن المواجهة ضد أتالانتا، سيكون بإمكانه العودة إلى صفوف فريقه، في حال تأهله، في الدور نصف النهائي المقرر في 18 آب/أغسطس، أو حتى المباراة النهائية المقررة في 23 منه، علما بأن النادي الباريسي لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في تاريخه.

ويشكل غياب مبابي ضربة موجعة للنادي الباريسي الذي يوجد في أتم الاستعداد لاستكمال الموسم بهدف الحد من الإصابات قدر الإمكان.

© 2020 AFP