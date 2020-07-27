رحيل أسطورة عصر هوليوود الذهبي أوليفيا دي هافيلاند إحدى أبطال فيلم "ذهب مع الريح"

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النجمة الهوليوودية أوليفيا دي هافيلاند، باريس، فرنسا، 1970

في مقر إقامتها الباريسي حيث تقيم منذ الخمسينات، رحلت النجمة الهوليوودية أوليفيا دي هافيلاند التي شاركت في بطولة فيلم "ذهب مع الريح" والحائزة على جائزتي أوسكار، عن عمر ناهز الـ 104 سنوات. وذكرت مديرة أعمالها أن أسطورة عصر هوليوود الذهبي توفيت وفاة طبيعية.

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رحلت النجمة الأمريكية الحائزة على جائزتي أوسكار أوليفيا دي هافيلاند والتي شاركت في بطولة فيلم "ذهب مع الريح" عن عالمنا الأحد في باريس حيث كانت تقيم، عن 104 سنوات.

وجسدت الممثلة التي شاركت ممثلين كبار أمثال إيرول فلين بطولة أفلام كثيرة، أناقة هوليوود وتألقها في عصرها الذهبي في الثلاثينات والأربعينيات.

وقالت وكيلة أعمالها الأمريكية ليزا غولدبرغ في بيان "رحلت أوليفيا دي هافيلاند بهدوء لأسباب طبيعية".

"لقد خسرنا أيقونة هوليوودية فعلية"

وتوفيت الممثلة في مقر إقامتها الباريسي حيث تقيم منذ الخمسينات. وقال تييري فريمو مدير مهرجان كان للفيلم لوكالة الأنباء الفرنسية "كانت إحدى ملكات هوليوود وستدخل التاريخ على هذا الأساس".

We have lost a true Classic Hollywood icon. The legendary Olivia de Havilland has died in Paris at age 104. The two-time Oscar winner and Gone With the Wind star successfully fought the studio system in the 1940s. Photo: Olivia and Bogie won the 1953 Picturegoer Awards in London. pic.twitter.com/9JAmjr5YWb — BogartEstate (@HumphreyBogart) July 26, 2020

49 فيلما

وقال الصحافي سكوت فاينبرغ الذي يعنى بشؤون هوليوود في تغريدة "قلة تستحق لقب أسطورة إلا أن أولفيا دي هافيلاند كانت فعلا أسطورة". وجاء في حساب عبر تويتر يديره نجل الممثل الهوليوودي الراحل هامفري بوغارت "لقد خسرنا أيقونة هوليوودية فعلية".

وشاركت دي هافيلاند في 49 فيلما بين العامين 1935 و2009. وبعيدا عن السينما، اشتهرت بمعركة قضائية كبيرة مع "وارنر برادرز" وبخلاف مرير وسري مع شقيقتها الممثلة جون فونتين.

ناضلت من أجل حرية اختيار الأفلام

ونالت دي هافيلاند تقدير زملائها الممثلين بعدما أدت دعوى قضائية رفعتها على ستوديوهات "وارنر بردازر" التي كانت تجدد عقدها مرارا وتكرارا رغم رفضها المتواصل للأفلام المعروضة عليها، إلى حكم العام 1945 أعطى الممثلين سلطة أكبر في اختيار أدوارهم.

وقال بن مانكيفيتش مقدم "تورنر كلاسيك موفيز" إنه إلى جانب فوزها بجائزتي أوسكار "أتت مساهمتها الكبرى في المحكمة في مواجهة وارنر براذرز ما أدى إلى وضع إطار لحقوق العمل في هوليوود".

وكانت فخورة جدا بما أنجزته ولا يزال يعرف بـ"قانون دي هافيلاند".

وقال الممثل جاريد ليتو الفائز بجائزة أوسكار في تغريدة إن القانون ساعده على الانسحاب من عقد مدته تسع سنوات. وشكر الممثلة شخصيا في باريس على ذلك.

The legendary Olivia De Havilland passed away yesterday. She was 104. Olivia made a powerful impact in my life and I had the pleasure to spend some time with her in Paris. I thanked her for her bravery and shared how her choices affected me and my brother (1/6) pic.twitter.com/R9RXsrWHS9 — JARED LETO (@JaredLeto) July 26, 2020

ومع أن دي هافيلاند وضعت على القائمة السوداء خلال السنوات الثلاث التي استمرت خلالها المحكمة إلا أن مسيرتها الفنية انتعشت بعد ذلك.

ولم تكشف يوما عن أسباب خلافها مع شقيقتها جون فونتين. إلا أن دي هافيلاند خسرت جائزة أوسكار عن دورها في "هولد باك دي دون" أمام فونتين التي فازت عن دورها في فيلم "ساسبيشن" لألفريد هيتشكوك.

وهما الشقيقتان الوحيدتان اللتان فازتا بجائزة أوسكار لأفضل تمثيل في تاريخ هوليوود.

ولادتها كانت ممثلة

ولدت أوليفيا ماري دي هافيلاند في الأول من تموز/يوليو 1916 في طوكيو وكان والدها محاميا بريطانيا ووالدتها الممثلة ليليان فونتين.

إثر طلاق الوالدين بعد ثلاث سنوات، انتقلت فونتين مع ابنتيها إلى كاليفورنيا.

في سن المراهقة، اكتشف المخرج ماكس راينهارت دي هافيلاند خلال مسرحية للهواة.

وفي العام 1935 أبرمت "وارنر براذرز" معها عقدا يمتد على سبع سنوات. وفي العام نفسه جازف جاك وارنر وعرض على الممثلة غير المعروفة التمثيل إلى جانب النجم إيرول فلين في "كابتن بلاد" ما شكل منصة لانطلاق مسيرتها الحافلة.

الميدالية الوطنية للفنون

وقامت دي هافيلاند وفلين بعد ثلاث سنوات ببطولة "ذي أدفنتشرز أوف روبن هود". وسرت شائعات حول علاقة محتملة بينهما بسبب الانسجام التام الذي أبدياه على الشاشة.

وفي العام 1939 اختيرت لتأدية دور ميلاني هاملتون في "غان ويذ ذي ويند". ونالت عنه ترشيحا لأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي.

وخسرت دي هافيلاند أمام زميلتها في الفيلم هاتي ماكدناييل التي لعبت دور مامي وأصبحت أول ممثلة سوداء تفوز بجائزة أوسكار. إلا أن الفيلم كرس دي هافيلاند كإحدى أكبر نجمات هوليوود.

تزوجت مرتين

تزوجت دي هافلاند مرتين أولا من المؤلف ماركو غودريتش بين العامين 1946 و1953 ومن ثم من الصحافي بيار غالانت رئيس تحرير مجلة "باري ماتش" الشهيرة. ورشحت خمس مرات للفوز بجوائز أوسكار. وتتالت الإشادات بدي هافيلاند بعد إعلان وفاتها.

وقال فريمو "في وقت تطرح تساؤلات كثيرة حول مكانة المرأة في السينما والمجتمع يجب أن نتذكر قوة الشخصية التي أبدتها عندما قاضت نظام الاستوديوهات لتحرير الممثلين من عقود استغلالية".

وغردت نقابة الممثلين الأمريكية كاتبة "شجاعتها على مواجهة نظام الاستوديوهات في 1945 ساعد زملاءها الممثلين لأجيال عدة".

ونالت النجمة عدة مكافآت منها الميدالية الوطنية للفنون في الولايات المتحدة ووسام جوقة الشرف من فرنسا ووسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة قائد.

فرانس24/ أ ف ب

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