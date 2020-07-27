فنان الشارع البريطاني بانكسي سيتبرع بريع مزاد علني لأحد أعماله إلى مستشفى فلسطيني بالضفة الغربية

صورة ملتقطة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 تظهر فندق "وولد أوف" الذي دشنه فنان الشارع البريطاني بانكسي العام 2017 في الضفة الغربية المحتلة وتطل نوافذه على الجدار الذي بنته إسرائيل.

سيتبرع بانكسي فنان الشارع البريطاني، الذي لا تزال السرية تحيط بهويته، بريع عمل له يتألف من ثلاث لوحات ستباع في مزاد علني ويقدر بمبلغ مليون دولار إلى مستشفى في مدينة بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وقال مدير فندق "وولد أوفف" الذي أسسه بانكسي في المدينة عام 2017 وتوجد به اللوحات المباعاة إن الأموال ستخصص لبناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة.

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قال أحد معاوني فنان الشارع البريطاني بانكسي إن الفنان سيتبرع بريع مزاد علني على عمل له يقدر سعره بأكثر من مليون دولار إلى مستشفى في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. والعمل بعنوان "منظر على المتوسط 2017" ويتألف من ثلاث لوحات وسيباع الثلاثاء في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" في لندن على ما أوضح وسام سلسع مدير فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وتمثل اللوحات ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ "في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا" على ما أوضحت دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني. واللوحات زيتية وكانت معروضة في مدخل فندق "وولد أوف" حتى فترة قصيرة. ويقدر سعرها بـ1,5 مليون دولار على ما أوضح سلسع.

وستخصص الأموال لبناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم.

في مايو/أيار، وضعت لوحة لبانسكي يكرم فيها طواقم الرعاية الصحية التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة مرض كوفيد-19 في أحد مستشفيات في ساوثبمتون في بريطانيا. وستباع في مزاد أيضا يذهب ريعه لنظام الصحة البريطاني.

وأنجز الفنان الذي لا تزال السرية تحيط بهويته، عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها العام2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

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