ليفربول يؤكد انتقال لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ

بول ايليس مصدر/ا ف ب

الكرواتي ديان لوفرن (يسار) الى جانب المصري محمد صلاح يرفعان كأس الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مع ليفربول في ملعب أنفيلد في 22 تموز/يوليو 2020.

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ليفربول (أ ف ب)

أعلن نادي ليفربول بطل انكلترا في كرة القدم الاثنين عن مغادرة قلب دفاعه الكراوتي ديان لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ بطل روسيا، بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب أنفيلد.

وجاء في بيان على موقع النادي أن "ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة".

وصل الكرواتي (31 عاما) الى ليفربول في تموز/يوليو من العام 2014 قادما مع ساوثمبتون وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الالماني الذي أهّل ليفربول الى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في نيسان/أبريل 2016.

ويغادر لوفرن وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، أنفيلد بعد أن لعب دورا مهما الموسم الماضي في تتويج الفريق الاحمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وحقق أيضا لقب كأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاما.

© 2020 AFP