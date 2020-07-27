مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

عباس مومني ا ف ب

فلسطينيون يعاينون الدمار الذي خلفته نيران أشعلها مستوطنون وشعارات عنصرية خطوها عند مدخل وعلى جدران مسجد في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة في 27 تموز/يوليو 2020

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البيرة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أكد رئيس بلدية مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة حرق مستوطنين إسرائيليين مسجدا في المدينة وخط شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه، في حادثة وصفتها الحكومة الفلسطينية بـ"جريمة" نفّذها "مستعمرون".

وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل لوكالة فرانس برس "تفاجأ أهالي المدينة (...) حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا، بنيران داخل المسجد".

وأضاف "سارعوا إلى إطفائها قبل أن تلتهم المسجد بالكامل".

وبحسب إسماعيل "أتت النيران على مرافق مسجد البر والاحسان" الواقع في مدينة البيرة المتاخمة لمستوطنة بسغوت الإسرائيلية.

وأشار إسماعيل إلى أن أهالي المدينة لم يتمكنوا من تحديد إن كان المهاجمون قدموا من مستوطنة بسغوت أو من مكان آخر.

وشاهد مصور فرانس برس بعض الدمار عند مدخل المسجد جراء النيران.

وخطت على جدران المسجد بالعبرية عبارات عنصرية ضد العرب مثل "حصار للعرب وليس لليهود" و"أرض إسرائيل لشعبي".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندين جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد فجر اليوم. هذا فعل إجرامي وعنصري نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد".

وغالبا ما يوجه الفلسطينيون أصابع الاتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة "تدفيع الثمن" المكونة من نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يهاجمون منذ سنوات أهدافاً فلسطينية.

وتستهدف جماعة "تدفيع الثمن" تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.

© 2020 AFP