مقتل شخص وإصابة آخر خلال تظاهرة ضد نقص الوقود في فنزويلا

صورة أرشيف ملتقطة في الثاني من أيار/مايو 2018، تظهر منصات نفطية على بحيرة ماراكايبو في فنزويلا

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كراكاس (أ ف ب)

قتل شخص وأصيب آخر في تظاهرة احتجاج على نقص الوقود في بلدة بشرق فنزويلا، ما أثار "صدامات عنيفة" مع الجيش، وفق ما ذكرت الأحد منظمة غير حكومية والنائب العام.

وذكر المرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية في تغريدة على تويتر أن كارلوس شابارو (47 عام) توفي خلال تظاهرة في أراغوا دي برشلونة، وهي مدينة يقطنها 39 ألف نسمة، في ولاية أنزواتيجي.

وأظهر مقطع فيديو بثه المرصد على الإنترنت مجموعة من الأشخاص مع أفراد من الحرس الوطني البوليفاري في ساحة وقعت فيها انفجارات، ثم رجل على الأرض، قبل أن يتم رفع هذا الأخير ونقله إلى شاحنة.

تم تأكيد وفاة شابارو من قبل المدعي العام طارق وليام صعب، الذي أفاد عن إصابة شخص آخر خلال "صدامات عنيفة (...) بين المدنيين وعناصر من الحرس الوطني".

وأضاف، بعد ذلك بقليل على تويتر، أن ستة أشخاص، بينهم أربعة جنود، تم توقيفهم بعد هذه الصدامات، مضيفًا أن ضابطا برتبة نقيب اعتبر "مسؤولًا محتملا" عن هذه المواجهات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، مثل صحيفة بيتازو، نقلا عن شهود كانوا موجودين في مكان الحادث، أن التظاهرة بدأت عندما احتج الناس الذين كانوا ينتظرون منذ 17 يومًا ليتمكنوا من التزود بالوقود، حين سمح الجيش لسيارات لم تكن تنتظر في الطابور بالوصول إلى المضخات.

وهذه الوفاة هي الثانية خلال شهر من احتجاجات ضد نقص الوقود فى فنزويلا، ففي 17 تموز/يوليو توفي شاب (18 عاما) متأثرا بإصابته بعيار ناري في جزيرة بولاية زوليا في غرب البلاد.

منذ بداية العام، أحصى المرصد أكثر من 4 آلاف تظاهرة في البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب أو تحسين الخدمات العامة.

وأصيب العشرات بجروح وقتل أربعة أشخاص - بينهم شخصان الأحد - خلال هذه التظاهرات التي أسفرت أيضًا عن اعتقال مئة شخص، بحسب المنظمة غير الحكومية.

© 2020 AFP