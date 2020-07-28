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إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كوفيد-19 (النادي)

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مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز لحظة وصوله غلى مقر النادي الملكي للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في السادس من أيار/مايو 2020.
مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز لحظة وصوله غلى مقر النادي الملكي للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في السادس من أيار/مايو 2020. بالديسكا سامبر ا ف ب/ا ف ب
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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها أمس على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل".

ولم يلعب دياز (26 عاما) كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط وسجل هدفا واحدا في مرمى برشلونة (2-صفر) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنسي كريم بنزيمة في الأول من آذار/مارس الماضي.

وبسبب العزل الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال مدريد إلى لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في غياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من آب/أغسطس المقبل (1-2 ذهابا في مدريد)، وبالتالي

© 2020 AFP

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