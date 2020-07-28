السيسي يؤكد أن مصر في "معركة مفاوضات طويلة" بشأن سد النهضة ويستبعد الخيار العسكري لحل الخلافات

© الرئاسة المصرية/ أ ف ب

صورة وزعتها الرئاسة المصرية في السابع من أبريل/نيسان يبدو فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية في شرق القاهرة.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء في مؤتمر إن بلاده قد دخلت معركة تفاوض طويلة وشاقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا علي النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل. وأضاف السيسي أن الخيار العسكري ليس واردا لحل هذا الخلاف وأنه ليس هناك أي تهديد بعمل عسكري. وكانت إثيوبيا قد قامت "بملء سد النهضة في مرحلته الأولى" وهو ما يثير توترا مع مصر والسودان دولتي المصب.

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الثلاثاء في مؤتمر بثّه التلفزيون الرسمي، خلال افتتاحه إحدى المناطق الصناعية في شرق القاهرة أن مصر "تتحرك في معركة تفاوض" حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. وقال السيسي "نحن نتحرك في معركة تفاوض (حول) عملية ملء وتشغيل السد".

وأضاف "نحن نتفاوض وهذا التفاوض معركة ستطول .. ولن نوقّع على شئ لن يحقق لنا المصلحة"، مؤكدا أن المفاوضات "سوف تنجح إن شاء الله". كذلك دحض السيسي الحديث المتناقل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن خيار العمل العسكري في هذا الشأن وقال "لا أحد يقول أو يهدد (بالحديث عن عمل عسكري).. انتبه أن تتحدث إلى الرأي العام".

إثيوبيا تعلن نهاية المرحلة الأولى-سد النهضة

ويُعد سد النهضة الكبير مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل المصدر لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

وبالرغم من حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا الأسبوع الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان البالغة 4,9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.

الاتحاد الإفريقي يعقد قمة لمناقشة التوتر -سد النهضة

والاثنين أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن اجتماعا جديدا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مخصصاً لسد النهضة سيعقد في 3 أغسطس/آب.

وطالب السيسي المصريين "بالعمل أكثر إذا شعرتم بالقلق (على المياه)". وقال "الأسد ليس كلاما.. كل واحد في موقعه هو أسد صغير فنصير كلنا أسدا كبيرا ولا يستطيع أحد أن يجور علينا ولا على أمننا القومي".

فرانس24/ أ ف ب

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