الغاء دورة اليابان المفتوحة للسيدات بسبب كورونا

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احرزت اوساكا لقب دورة بان باسيفيك العام الماضي في مسقط رأسها

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طوكيو (أ ف ب)

ألغيت دورة اليابان المفتوحة للسيدات، إحدى ابرز البطولات الاسيوية في كرة المضرب، للمرة الاولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء.

ويأتي الغاء احدى دورات البرمير التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر واحرزت اليابانية ناومي اوساكا لقبها السنة الماضية، بعد اسبوع من الغاء كل منافسات كرة المضرب في الصين لعام 2020.

وستتوقف دورة "بان باسيفيك" للمرة الاولى منذ 1984، لتبقى دورة كوريا الجنوبية المفتوحة في تشرين الاول/اكتوبر الوحيدة لدى السيدات ضمن روزنامة السنة المدمَّرة بسبب "كوفيد-19".

وهذه صفعة جديدة لاستضافة الدورات الرياضية في اليابان، بعد تأجيل الالعاب الاولمبية الصيفية من 2020 الى صيف 2021.

وقال المنظمون في بيان "كنا نحاول ايجاد وسائل (للابقاء على الدورة)، على غرار اللعب دون جمهور أو الحد من أعداد المتفرجين".

اضافوا "لكننا توصلنا الى خلاصة صعبة بانه يتعيّن علينا الغاء الدورة نظرا لصعوبة ضمان سلامتها".

وكانت الدورة قد تأجلت من ايلول/سبتمبر الى تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل رغبة المنظمين في الحفاظ على أمل اقامتها.

وكانت اوساكا قد اصبحت العام الماضي اول يابانية تحرز اللقب على ارضها منذ كيميكو داتي في 1995، عندما توّجت في مسقط رأسها.

واصبحت الدورة أحدث مسابقة رياضية يتم الغاؤها بسبب الفيروس الذي ادى الى تعطيل والغاء معظم الاحداث العالمية.

وكانت رابطتا المحترفين والمحترفات قد اعلنتا الجمعة الماضي إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020.

ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة والتي كانت تعد بتأثير رمزي قوي في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، فضلا عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

واتخذ القرار ذاته لدى الرجال على الخصوص إلغاء دورة شنغهاي للماسترز وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.

ومن المقرر استئناف منافسات السيدات في 3 اب/اغسطس في دورة باليرمو الايطالية.

© 2020 AFP