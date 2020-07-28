المغرب: عودة مباريات الدوري ليصبح أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف نشاطها

أ ف ب/ أرشيف

استأنف الدوري المغربي الاثنين منافساته ليضحي بذلك أول بطولة محلية كبرى في قارة أفريقيا يعود لاعبوها إلى الملاعب إثر فترة توقف دامت أربعة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وعاد النشاط للدوري بمباراتين مؤجلتين بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي وانتهت بالتعادل السلبي وبين حسنية أغادير الذي فاز على ضيفه رجاء بني ملال بهدف وحيد.

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دبت الحياة من جديد الاثنين في الملاعب المغربية الخضراء بعد استئناف مباريات الدوري المغربي لكرة القدم، ليكون بذلك أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف منافساتها عقب توقف لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

واستؤنفت منافسات الدوري المغربي بمباراتين مؤجلتين، الأولى من المرحلة التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية من المرحلة التاسعة عشرة فاز خلالها حسنية أغادير على ضيفه رجاء بني ملال 1-صفر سجله المهدي أوبيلا في الدقيقة 57.

ويلعب الثلاثاء الوداد البيضاوي حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه مولودية وجدة الثالث في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة عشرة. ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة أمام الفتح الرباطي الذي لعب 20 مباراة وبفارق نقطتين أمام مولودية وجدة الذي خاض 19 مباراة.

وتقام المباريات بدون جمهور في المغرب الذي بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20887 حالة بينها 316 وفاة.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري التونسي نشاطه في الثاني من أغسطس/آب المقبل، يليه الدوري المصري في السادس منه، ثم الجنوب أفريقي في 11 من الشهر ذاته. ولم تقرر الجزائر حتى الآن استئناف النشاط الكروي من عدمه، فيما ألغيت بطولات جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا والسنغال.

وحدها بوروندي واصلت منافسات بطولتها المحلية على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19، فيما كانت تنزانيا أول بطولة في القارة السمراء تستأنف منافساتها منتصف يونيو/حزيران الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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