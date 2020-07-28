تشوريتش يرد على انتقادات كيريوس واصفا إياه بالـ"الجنرال بعد المعركة"

سترينغر ا ف ب/ارشيف

(من اليسار الى اليمين) الكرواتي بورنا تشوريتش، البلغاري غريغور ديميتروف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والالماني الكسندر زفيريف خلال مشاركتهم في مباراة كرة سلة على هامش إقامة دورة "أدريا تور" الاستعراضية لكرة المضرب في 18 حزيران/يونيو 2020 في زادار في كرواتيا

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زغرب (أ ف ب)

رد الكرواتي بورنا تشوريتش على الاسترالي نيك كيريوس بعد أن شن الأخير هجوما لاذعا على اللاعبين الذين شاركوا في دورة "أدريا تور" التي أقيمت في دول البلقان، وشهدت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد، واصفا الاسترالي بالـ "الجنرال بعد المعركة".

وكان تشوريتش ومنظم الدورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من اللاعبين الاربعة الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد-19" خلال مشاركتهم في حزيران/يونيو الفائت، إضافة الى الصربي الآخر فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف.

وأطلق المشاغب كيريوس صفة "الغباء" و"عدم المسؤولية" على تنظيم "دورة أدريا" في ظل ظروف تفشي الفيروس.

وقال تشوريتش المصنف 33 عالميا في حديث مع صحيفة "جونارنجي" المحلية عند سؤاله عن انتقادات كيريوس "لقد رأيتُ ما كتبه، ولكنني ببساطة لا أكترث لأنه يحب أن يكون كالجنرال الذي يصل بعد المعركة".

وتابع ابن الـ23 عاما "لو كان شخصا آخر يعطينا الدروس لتفهّمتُ ربما، ولكن كيريوس...إنه أمر غير واقعي. ولكن لا بأس، هذا هو أسلوبه، هذه هي طريقة تعامله، ليست لدي مشكلة مع هذا الامر ولا يزعجني على المستوى الشخصي".

ووصف كيريوس الالماني ألكسندر زفيريف الذي شارك في "أدريا تور" بأنه "أناني"إثر انتشار شريط مصور له وهو يحتفل في مكان عام، رغم تعهده بالخضوع لعزل منزلي بعد مخالطته في الدورة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد أن جاء فحصه لـ"كوفيد-19" سلبيا.

وقال الكراوتي "أنا أوافق أن الامر ليس جيدا، زفيريف قام بأمر سيئ ولكن لا أرى الحاجة لانتقاد لاعبين زملاء بهذه الطريقة. لن أقوم بذلك ولكن مجددا...إنه كيريوس".

وكشف تشوريتش أنه "تفاجأ جدا" بنتيجة فحصه الايجابية مؤكدا أنه لم يعان من أي عوارض في الاسبوعين التاليين.

وأشار الى انه تواصل مع ديوكوفيتش بعد الدورة "على حد علمي، لم يعان أيضا منها (العوارض)".

عاد ديوكوفيتش الى التمارين في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن جاءت نتيجته سلبية.

واعتذر الصربي في حينها عن إقامة الدورة معتبرا "اعتقدنا أن الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا ان صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لاسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكرا جدا".

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بسبب الازمة الصحية الناتجة عن "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تعاود دورات المحترفين نشاطها في 22 من آب/أغسطس بدورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة)، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفين، والتي ستأتي قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز في 31 منه.

وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 آب/أغسطس، قبل ان يتم الاعلان عن إلغائها بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".

© 2020 AFP