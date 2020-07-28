جونسون يحفز البريطانيين على استخدام الدراجات الهوائية "من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطا"

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يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تحفيز البريطانيين على استخدام الدراجات الهوائية في تنقلاتهم حفاظا على صحتهم بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. وفي هذا الإطار، أعلن جونسون أنه سيتم بناء آلاف الاميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية معتبرا أن هذا الهدف يعد من أكبر خطط حكومته وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط. يذكر أن بيانات الحكومة البريطانية تشير إلى أن وزن ثلثي البالغين في البلاد يتخطى المعدل الصحي والطبيعي.

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين ببناء آلاف الأميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية لحض البريطانيين على التحرك والحفاظ على صحتهم بعد أشهر من الإغلاق.

وأعلن جونسون أنه "من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطا، نحتاج إلى وجود بنية تحتية صحيحة وإلى التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل بواسطة الدراجات الهوائية".

وتابع: "لهذا حان الوقت للتغيير والمضي قدما بأكبر خططنا وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن يشعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية".

كما أكد جونسون أنه سيتم ببناء "آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية الآمنة في المدن والبلدات" كجزء من مشروع بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2,6 مليار دولار) لإحداث "ثورة استخدام الدراجات الهوائية والمشي".

ويأتي تعهد جونسون في أعقاب خطة لإجبار المطاعم على وضع عدد السعرات الحرارية إلى جانب كل وجبة على لوائح الطعام، أيضا في إطار الجهد لمكافحة السمنة.

وتظهر بيانات الحكومة البريطانية أن وزن ثلثي البالغين في البلاد يتخطى المعدل الصحي والطبيعي. وتقول بعض الدراسات إن فيروس كورونا يعد قاتلا بالنسبة إلى الاشخاص الذين يعانون من سمنة زائدة.

وكان جونسون قد ابتدع برنامج تشارك الدراجات في لندن خلال توليه رئاسة بلديتها بين عامي 2008 و2016.

لكن ما يسمى بـ"دراجات بوريس" بقيت بلا حراك إلى حد بعيد خلال أشهر من الإغلاق تحولت خلالها مساحات كبيرة من وسط لندن إلى أمكنة فارغة ولا يزال بعضها كذلك حتى اللحظة.

وتجهد الحكومة لتحفيز الناس على الخروج من العزل والإنفاق كما في السابق من أجل تعزيز أعمال المتاجر، لكنها مهمة تبدو معقدة مع عدم قدرة بريطانيا على إعادة فتح المدارس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين باتوا يخشون استخدام وسائل النقل المشترك، وتسير الحافلات والقطارات بمقاعد نصف فارغة صباحا ومساء.

ووفق رؤية جونسون فإنه يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين إلى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب إلى عملهم.

كما وعدت الحكومة بتوزيع "قسائم إصلاح الدراجات" بقيمة 50 جنيها للقسيمة الواحدة لمساعدة أصحاب الدراجات على الاهتمام بها.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 45,759 وهي الأعلى في أوروبا.

فرانس24/أ ف ب

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