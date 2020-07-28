مقتل ثلاثة مهاجرين على الساحل الليبي (وكالة اممية)

بابلو غارسيا ا ف ب/ارشيف

أعضاء في منظمة إسبانية غير حكومية خلال إغاثة مهاحرين في المتوسط قبالة السواحل الليبية في 9 شباط/فبراير 2020

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طرابلس (أ ف ب)

اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الثلاثاء أن ثلاثة مهاجرين قتلوا بالرصاص ليل الاثنين الثلاثاء في نقطة انزال على الساحل الليبي مطالبة ب"فتح تحقيق" في الحادث.

وجاء في بيان "تدين المفوضية العليا الحادث المأسوي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وتطالب بفتح تحقيق عاجل" اثر "اطلاق النار عند نقطة انزال الخمس في ليبيا الليلة الماضية بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق". وأوضح البيان أن اطلاق النار حصل بعد انزال أكثر من سبعين شخصا.

والقتلى الثلاثة سودانيون بحسب المفوضية. وذكر البيان أن إثنين قضيا على الفور والثالث في سيارة الاسعاف التابعة للجنة الدولية للاغاثة أثناء نقله الى المستشفى.

كما تسبب الحادث بسقوط جريحين.

وتابع البيان "نقل المهاجرون الآخرون إلى مركز احتجاز".

من جهتها اعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان ان موظفيها ذكروا بأن "السلطات المحلية بدأت باطلاق النار عندما حاول المهاجرون الفرار من نقطة الانزال".

وقال فيديريكو سودا رئيس بعثة المنظمة في ليبيا في بيان "استخدام القوة المفرطة ادى مجددا إلى زهق أرواح في أجواء من الجمود لا تساهم في تغيير نظام غالبا ما لا يؤمن حدا أدنى من الحماية".

واعلن فانسان كوشتيل الموفد الخاص للمفوضية للوضع في البحر المتوسط في بيان "هذا الحادث يبرز بوضوح أن ليبيا ليست مكانا آمنا لإنزال مهاجرين".

وقال "من الضروري زيادة موارد البحث والانقاذ في المتوسط بما في ذلك بالتعاون مع زوارق منظمات غير حكومية لزيادة امكان ان تفضي عمليات الانقاذ الى انزال المهاجرين في موانىء آمنة خارج ليبيا".

ودعا الى "ضرورة" تعزيز "التضامن بين الدول المطلة على المتوسط".

وزادت رحلات المهاجرين من السواحل الليبية بنسبة 300% بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل 2020 مقارنة مع الفترة نفسها في 2019 بحسب الامم المتحدة.

وحاول اكثر من 100 الف مهاجر عبور المتوسط في 2019 وقضى اكثر من 1200 غرقا بحسب الامم المتحدة.

© 2020 AFP