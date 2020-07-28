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وفاة المحامية والناشطة النسوية الفرنسية جيزيل حليمي عن عمر ناهز 93 عاما

نشرت في:

جيزيل حليمي في باريس عام 2003.
جيزيل حليمي في باريس عام 2003. © أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : وسيم الأحمر تابِع

توفيت الثلاثاء الكاتبة والناشطة النسوية والمحامية جيزيل حليمي عن عمر ناهز 93 عاما في العاصمة الفرنسية باريس. ولدت حليمي في تونس يوم 27 يوليو/تموز من عام 1927. خصصت حياتها للدفاع عن قضايا المرأة وبخاصة الحق في الإجهاض. انتخبت نائبة في البرلمان الفرنسي عام 1981 وكانت داعمة للرئيس الراحل فرانسوا ميتران والحزب الاشتراكي ثم عينت من بعد سفيرة لفرنسا في اليونسكو. عرفت بدعمها لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ودفاعها عن مناضلي "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية.

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