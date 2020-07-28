235 وفاة جديدة في إيران بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة

عطا كينار ا ف ب/AFP

ايرانيون يضعون الكمامات في احد شوارع طهران في 22 تموز/يوليو في 2020.

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طهران (أ ف ب)

سجلت ايران 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الاوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري "لقد فقدنا 235 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية" ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 16 ألفاً و147.

ووضعت السلطات طهران ضمن 15 محافظة من أصل محافظات ايران ال31، تحت تصنيف الإنذار "الأحمر" بسبب الفيروس كما أضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي.

وقالت لاري "الوضع مقلق في ايران" لافتة الى أن "اعداد الاشخاص الذين يدخلون المستشفيات يوميا في البلاد تقترب من تلك المسجلة اثناء ذروة المرض" في آذار/مارس.

وتابعت "طهران، المحافظة الأكثر اكتظاظا بالسكان تحولت الى التصنيف +أحمر+ للمرة الأولى منذ ذروة الوباء الأولى" داعية الى تطبيق أشد للتوجيهات الصحية.

وتصنيف الانذار "الاحمر" هو الأعلى في مقياس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتحاول ايران احتواء الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد منذ إعلان أولى الحالات في 19 شباط/فبراير.

وكانت ايران سجلت الثلاثاء الماضي 229 وفاة.

وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا بما يشمل طهران باعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيا منذ نيسان/ابريل من أجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

© 2020 AFP