اتفاق بوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الأضحى

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في الأشهر الأخيرة، تصاعد العنف في أفغانستان، حيث شنت طالبان هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن.

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء عن إبرام اتفاق بين حكومته وحركة طالبان يرمي إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى. وعرضت طالبان وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات. وأبدت الولايات المتحدة "ترحيبها بالإعلان عن وقف إطلاق النار" ودعت إلى "الإسراع" لإطلاق مفاوضات أفغانية-أفغانية.

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تم الثلاثاء إبرام اتفاق جديد بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى الذي يبدأ أول أيامه الجمعة، وستستمر الهدنة لمدة ثلاثة أيام وفقا لما أعلنه الرئيس أِرف غني. وبتطبيق الاتفاق، فقد عادت محادثات السلام التي تأجّلت طويلا بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى مسارها.

وأبدت الولايات المتحدة التي كانت تأمل منذ توقيعها اتفاقا تاريخيا مع طالبان في نهاية شباط/فبراير بتسجيل اختراق على صعيد التعاون بين طالبان وكابول "ترحيبها بالإعلان عن وقف إطلاق النار" ودعت إلى "الإسراع" لإطلاق مفاوضات أفغانية-أفغانية.

وعرضت طالبان وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات.

إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان

وقال غني أثناء خطاب أدلى به في القصر الرئاسي "للتعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية (أفغانستان) الإسلامية قريبا إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان"، في إشارة إلى عدد أعضاء الحركة المحتجزين لدى السلطات والذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أبرمته طالبان مع واشنطن في شباط/فبراير.

وأضاف غني "نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع".

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي إن كابول ستلتزم وقف إطلاق النار، لكنه حذّر من أن الهدنة ليست كافية.

وصرّح "يطالب الشعب الأفغاني بوقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية".

ويأتي إعلان كابول استعدادها لاجراء المحادثات بعدما أشارت طالبان الأسبوع الماضي إلى أنها على استعداد كذلك للتفاوض بعد عطلة العيد.

طالبان تعلن عدم تنفيذ أي عمليات ضد العدو

وأمر المتحدّث العسكري باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان عناصر الحركة "بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".

لكنه أضاف أن أي هجوم "يشنّه العدو" سيقابل بالقوة.

وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابول روس ويلسون "أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام".

1/3 On the occasion of Eid ul Adha, Gen Miller, Amb Wilson, & I wish the Afghan people a peaceful holiday. Eid ul Adha is a time of charity & fellowship. Our hope is this Eid brings all Afghans together in understanding & mutual respect and one step closer to a sustainable peace. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 29, 2020

وكتب السفير على تويتر "أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية".

وستكون الهدنة حال تطبيقها ثالث وقف رسمي لإطلاق النار منذ اندلعت الحرب في أفغانستان عام 2001. وتم وقف إطلاق النار في حزيران/يونيو 2018 وأيار/مايو هذا العام.

وبينما سهّلت الهدنتان عمليات إيصال المساعدات إلى أنحاء أفغانستان إلا أنهما لم تستمرا إذ سرعان ما عاودت الحركة شن هجمات شبه يومية.

نص اتفاق واشنطن وطالبان

ونص الاتفاق الذي أبرمته طالبان مع واشنطن في 29 شباط/فبراير على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان خلال الأشهر القادمة مقابل عدة تعهّدات أمنية قدّمها المتمردون.

كما نص على بدء طالبان وكابول محادثات سلام مباشرة في العاشر من آذار/مارس، بعد استكمال عملية تبادل السجناء.

لكن الموعد انقضى وسط سجالات سياسية في كابول وخلافات بشأن تبادل السجناء، إذ أشارت السلطات الأفغانية إلى أن بعض سجناء طالبان الذين أطلق سراحهم عادوا للقتال.

مقتل أكثر من 3500 جندي أفغاني

وسلّط غني الضوء على حصيلة المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم منذ أبرم الاتفاق، فأعلن مقتل أكثر من 3500 جندي أفغاني. كما أفاد أن 775 مدنيا قتلوا بينما أصيب 1609 بجروح.

وحمّلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان حركة طالبان المسؤولية عن نحو نصف الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من 2020، وحمّلت القوات الأفغانية المسؤولية عن نحو ربعهم.

وأسفر العنف الذي صرف الانتباه عن وباء كوفيد-19 الذي يجتاح البلاد، عن مقتل وإصابة مئات الأطفال كذلك.

وندد زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده في وقت سابق الثلاثاء بالجيش الأمريكي على خلفية ضربات جوية ضد الحركة تم تنفيذها ردا على هجمات شنها عناصر من الحركة.

وقال "إن الهجمات بطائرات بدون طيار والتفجيرات والغارات والقصف المدفعي لأسباب لا مبرر لها لا تخدم مصلحة أحد ولا تساعد في كسب الحرب. بل على العكس، فإن هذه الأعمال تأتي بنتائج عكسية". ولم يصدر أي رد بعد من الجيش الأمريكي.

فرانس24/ أ ف ب

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