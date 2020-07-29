تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#لبنان
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

الأردن: مرسوم ملكي بإجراء انتخابات عامة والموعد يتحدد في غضون عشرة أيام

نشرت في:

ملك الأردن عبد الله الثاني يخاطب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا 15 يناير/ كانون الثاني 2020.
ملك الأردن عبد الله الثاني يخاطب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا 15 يناير/ كانون الثاني 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام.

إعلان

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أردنية صباح الأربعاء.

وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو/أيار الماضي.

ودستوريا تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.