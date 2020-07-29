الأردن: مرسوم ملكي بإجراء انتخابات عامة والموعد يتحدد في غضون عشرة أيام

ملك الأردن عبد الله الثاني يخاطب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام.

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أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أردنية صباح الأربعاء.

وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو/أيار الماضي.

ودستوريا تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

فرانس24/ رويترز

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