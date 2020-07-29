الأردن: وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمم غذائي بعد تناول الشاورما

عمال يعدون الوجبة التقليدية الرئيسية في الأردن في أكواب بمطعم وسط مدينة عمان، 7 يوليو/ تموز 2020

أعلنت وزراة الصحة الأردنية الأربعاء عن وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات الشاورما من أحد مطاعم منطقة البقعة، الواقعة بشمال غرب عمان تبين أنها ملوثة جرثوميا.

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بعد إصابته بتلوث جرثومي بسبب وجبة شاورما فاسدة، وعدم استجابته للعلاج، أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات الشاورما من أحد مطاعم منطقة البقعة شمال غرب عمان.

وأعلنت الوزارة في بيان "وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي"، بعد أن كان في العناية الفائقة في المستشفى ولم يستجب للعلاج.

وأدخل إلى المستشفيات صباح الثلاثاء نحو 100 شخص إثر التسمم، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن عدد المصابين بالتسمم ارتفع حتى صباح الأربعاء إلى 700 شخص.

جرثومة قاتلة في الشاورما

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج، جرثومة أنتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر".

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة عدنان إسحق قوله إن "معظم الإصابات حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي جيد".

وأشار إلى "خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون اليوم الأربعاء". وقال إسحق إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

وذكرت مواقع إلكترونية إخبارية محلية أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط (نحو 1,4 دولار).

وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين الـ40 درجة مئوية في العاصمة عمان.

فرانس24/ أ ف ب

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