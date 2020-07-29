الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير العمل

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في العاصمة الجزائرية في 21 كانون الثاني/يناير 2020

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الجزائر (أ ف ب)

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء مهام وزير العمل أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية التي لم توضح أسباب هذا القرار.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وكُلّفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو بالقيام بمهامه موقتا.

عُيّن عاشق يوسف (64 عاما) وزيرا في كانون الثاني/يناير في حكومة تبون الأولى التي شُكّلت بعد انتخابه رئيسا للبلاد في كانون الأول/ديسمبر.

وبقي عاشق يوسف في مهامه إثر تعديل وزاري كبير في نهاية حزيران/يونيو شمل وزارتي الطاقة والمال، القطاعان الرئيسيان في الاقتصاد الجزائري.

والجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات، كما أنها تشهد أزمة سياسية إلى جانب حالة الطوارئ الصحية، في وقت يلوح في الافق خطر حصول انهيار مالي واضطرابات اجتماعية.

وعاشق يوسف هو ثاني وزير يترك الحكومة بعد التعديل الوزاري في حزيران/يونيو. وكان تم إلغاء تعيين الوزير الجزائري المكلف الجالية الوطنية في الخارج سمير شعابنة، بعد أربعة أيام من تكليفه، لرفضه التخلي عن جنسيته الثانية وهي الفرنسية.

© 2020 AFP