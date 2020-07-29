السلطات الجزائرية تفرج عن مراسل فرانس24 السابق منصف آيت قاسي وزميله التقني رمضان رحموني

أفرجت السلطات الجزائرية الأربعاء عن الصحافي منصف آيت قاسي، المراسل السابق لفرانس24 في البلاد، وزميله التقني رمضان رحموني، بعد أن أوقفتهما الثلاثاء ووضعتهما رهن الحبس المؤقت. وكان هذا التوقيف قد أثار موجهة استنكار وتنديد واسع في الجزائر وخارجها.

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غداة توقيفهما لأسباب مجهولة، أطلقت السلطات الجزائرية الأربعاء سراح الصحافي منصف آيت قاسي، الذي كان حتى وقت قريب مراسل فرانس24 في البلاد، وزميله التقني رمضان رحموني، الذي كان قد تولى مهمة تصوير حوار الرئيس عبد المجيد تبنون مع فرانس24 في 4 يوليو/تموز.

وأثار توقيف منصف آيت قاسي ورمضان رحموني موجة تضامن وانتقادات واسعة من الصحافيين الجزائريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أكدت إدارة مجموعة "فرانس ميديا موند" وفرانس24 أنها تعمل جاهدة لأجل إطلاق سراح آيت قاسي ورحموني، مؤكدة أنها أبلغت خلية الأزمة بوزارة الخارجية الفرنسية.

فرانس24

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