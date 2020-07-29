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العراق: خمسة قتلى في 48 ساعة والداخلية تشير إلى "وجود مجرمين مندسين" بين صفوف المتظاهرين

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لمراسل القناة في العراق إبراهيم صالح © فرانس 24

تشهد العاصمة العراقية بغداد مشادات بين المحتجين الرافضين لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقوات الأمن، حيث وصل عدد القتلى من صفوف المتظاهرين خلال 48 ساعة فقط إلى خمسة. ووجه الكاظمي بفتح تحقيق سريع في وقائع القتل وتوقيع أقصى العقوبة على الفاعل. وفي وقت سابق، أشارت وزارة الداخلية إلى وجود مندسين وقتلى مجهولين بين المتظاهرين لنشر الفوضى وتأجيج الوضع بين المحتجين وقوات الأمن، وفقا لما أفاده مراسل فرانس4 في بغداد عدنان إبراهيم صالح.