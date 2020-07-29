بطولة ايطاليا: لاتسيو يبقي آماله بالوصافة وابراهيموفيتش يعيد ميلان للانتصارات

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

تشيرو ايموبيلي يحتفل بهدفه ضد بريشيا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 29 تموز/يوليو 2020

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روما (أ ف ب)

أبقى لاتسيو على آماله بإنهاء الموسم وصيفا بفوزه على ضيفه بريشيا 2-صفر، فيما أعاد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فريقه ميلان الى سكة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه سمبدوريا 4-1 الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، يدين لاتسيو بفوزه الثالث تواليا والـ24 هذا الموسم إلى هدافه تشيري إيموبيلي الذي صنع الهدف الأول للارجنتيني خواكين كوريا (17) وسجل الثاني في الدقيقة 82 معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا.

وبات إيموبيلي، افضل هداف إيطالي في تاريخ الدوري في موسم واحد، على بعد هدف واحد فقط من الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد والذي حققه مهاجم يوفنتوس الحالي الارجنتيني غونزالو هيغواين مع فريقه السابق نابولي موسم 2015-2016.

وبات إيموبيلي ثاني أفضل مسجل في تاريخ الدوري في موسم واحد مشاركة مع مهاجم ميلان السويدي غونار نوداهل صاحب 35 هدفا موسم 1949-1950.

ورفع لاتسيو رصيده الى 78 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهتين المباشرتين خلف أتالانتا الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الثاني، والأخيرين سيلتقيان في قمة نارية في المرحلة الأخيرة السبت المقبل.

وسيمني لاتسيو النفس في أن يتعادل أتالانتا وإنتر مقابل فوزه على مضيفه نابولي في مباراة صعبة أيضا ما سيخوّله إنهاء الموسم وصيفا.

وبعد أن كان لاتسيو أقرب المنافسين ليوفنتوس الذي توج الاحد بلقبه التاسع تواليا في "سيري أ"، قبل توقف المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بتخلفه عنه بنقطة واحدة، تراجع مستواه بعد الاستئناف حيث خسر خمس مباريات من أصل 11 ليفقد الامل بلقب أول منذ عام 2000.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد لعبة ثنائية مميزة بين كوريا وايموبيلي الذي مرر له الكرة داخل المنطقة فأسكنها الشباك (17).

وبعد محاولات عدة، نجح ايموبيلي في تسجيل الهدف الثاني بعدما رد له كوريا الهدية بتمريرة خلف الدفاع داخل المنطفة أسكنها بيمناه على يسار الحارس لورنزو أندريناتشي (82).

ووسع ايموبيلي الفارق إلى أربعة أهداف عن مطارده المباشر على لائحة الهدافين الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الذي يحل ضيفا على كالياري لاحقا، وعزز حظوظه بتحقيق جائزة "الحذاء الاوروبي" لأفضل هداف في الدوريات المحلية.

- ثنائية زلاتان -

وفي الثانية، قاد المخضرم ابراهيموفيتش ميلان الى الفوز على سمبدوريا 4-1 بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة.

وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل برأسية إثر عرضية من الكرواتي انتي ريبيتش (4)، وصنع الثاني للتركي هاكان جالهان أوغلو الهدف الثاني عندما مرر له كرة برأسه سددها من مسافة قريبة داخل المرمى (52).

ورد التركي الجميل لابراهيموفيتش بعد ان مرر له الكرة داخل المنطقة هيأها "السلطان" لنفسه بيمناه وسددها بيسراه (58) مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم منذ انضمامه الى النادي في كانون الثاني/يناير الفائت.

وتصدى حارس مرمى ميلان وقائده جانلويجي دوناروما ببراعة لركلة جزاء أندريا بيرتولاتشي (77)، قبل أن ينجح البديل النروجي كريستوفر أسكيلدسن في تسجيل هدف الشرف لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى (77).

وختم البرتغالي رافايل لياو، بديل ريبيتش، المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة على يسار الحارس (90+1).

وكان ميلان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا (1-1) في المرحلة الماضية بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات، ورفع رصيده الى 63 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن روما الذي يحل على تورينو لاحقا اليوم، في سعيه إلى منافسة الأخير على البطاقة المباشرة غلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كون السادس يخوض التصفيات.

وحافظ ميلان على سجله خال من الهزائم للمباراة الحادية عشرة على التوالي منذ الاستئناف (ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات).

وأنعش ليتشي آماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه أودينيزي 2-1، مستغلا السقوط الكبير لمنافسه الوحيد على البقاء جنوى السابع عشر أمام مضيفه ساسوولو بخماسية نظيفة.

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (36)، لكن ليتشي رد بهدفين لماركو ماركوزو (40 من ركلة جزاء) وجانلوكا لابادولا (81).

وعزز ليتشي موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جنوى، وتأجل بالتالي تحديد الفريق الثالث الذي سيرافق سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية إلى المرحلة الأخيرة السبت، حيث يلعب جنوى مع ضيفه هيلاس فيرونا، وليتشي مع بارما.

وسجل العاجي حامد جونيور تراوري (26) ودومينيكو بيراردي (39) وفرانشيسكو كابوتو (66 و77) وجاكومو راسبادوري (74) أهداف ساسوولو.

وأكرم هيلاس فيرونا وفادة ضيفه سبال بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها سامويل دي كاريميني (7 و11) ودافيدي فاراوني (47).

ويلعب لاحقا أيضا فيورنتينا مع بولونيا.

© 2020 AFP