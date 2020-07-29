بيلاروسيا: توقيف 32 مقاتلا روسيا جاؤوا "لزعزعة استقرار" البلاد في فترة انتخابات الرئاسة

وسط أجواء متوترة بين البلدين، أفادت سلطات بيلاروسيا بتوقيف 32 "مقاتلا" روسيا من المجموعة العسكرية الخاصة "فاغنر". وقد اعتبرت السلطات أن هدف هؤلاء "زعزعة استقرار" البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 09 آب/أغسطس.

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أعلنت بيلاروسيا عبر وسائل إعلامها الأربعاء توقيف 32 "مقاتلا" روسيا من المجموعة العسكرية الخاصة "فاغنر"، موضحة أنهم جاؤوا "لزعزعة استقرار" البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 09 آب/أغسطس.

وأكدت الشبكة التلفزيونية البيلاروسية الأولى ووكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) عمليات التوقيف التي تمت بأمر من السلطات التي علمت "بوصول مئتي مقاتل إلى أراضي بيلاروسيا لزعزعة استقرار الوضع في فترة حملة انتخابية". وجاء الإعلان في أجواء من التوتر بين البلدين.

فرانس24/أ ف ب

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