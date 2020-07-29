درع المجتمع الإنكليزية في 29 آب/أغسطس على ملعب "ويمبلي"

أدريان دينيس ا ف ب/ارشيف

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يرفع درع المجتمع متوسطا أفراد الجهاز التدريبي لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، في صورة مؤرخة الرابع من آب/أغسطس 2019.

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لندن (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء أن مباراة درع المجتمع التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، ستقام في 29 آب/أغسطس على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وستقام المباراة التي تجمع ليفربول، المتوج بطل الدوري للمرة الأولى منذ 1990، والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت بين أرسنال وجاره اللندني تشلسي، قبل أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وبحسب التقارير، قد تشكل مباراة درع المجتمع اختبارا لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لعودة الجمهور الى الملاعب بشكل أكبر مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتفصل بين مباراة درع المجتمع وانطلاق الدوري، فترة توقف للسماح بخوض المباريات الأولى من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية بين الثاني من أيلول/سبتمبر و10 منه.

وسبق لرابطة الدوري الإنكليزي أن أعلنت الأسبوع الماضي ان انطلاق الموسم الجديد سيكون في 12 أيلول/سبتمبر، على أن ينتهي في 23 أيار/مايو 2021.

© 2020 AFP