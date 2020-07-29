دورة سينسيناتي: ديوكوفيتش ونادال أبرز المشاركين

ويليام ويست ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش (يسار) والاسباني رافايل نادال خلال مشاركتهما في دورة خيرية في كرة المضرب في ملبورن في أستراليا في 15 كانون الثاني/يناير 2020

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نيويورك (أ ف ب)

سيكون المصنفان الأول والثاني عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال، إضافة الى حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف من أبرز المشاركين في دورة سينسيناتي الاميركية للماسترز (1000 نقطة)، الاستئنافية لموسم كرة المضرب التي ستنطلق في 20 آب/أغسطس المقبل في نيويورك.

وتوقفت منافسات الكرة الصفراء منذ منتصف آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 آب/أغسطس، قبل أن يتم الاعلان عن إلغائها بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".

وسيستأنف موسم المحترفين في دورة سينسيناتي التي ستقام هذا العام استثنائيا في مجمّع "بيلي جين كينغ ناشينول تنس سنتر" في "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك لأسباب لوجستية وصحية مرتبطة بالجائحة بين 20 و28 آب/أغسطس، على أن تليها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد ثلاثة ايام فقط في 30 منه، كلاهما خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وتضمّ لائحة المشاركين أبرز المصنفين باستثناء السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعا وحامل الرقم القياسي في عدد القاب الدورة (7)، بعد أن خضع في حزيران/يونيو الفائت لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل.

وسبق أن أعرب كل من ديوكوفيتش ونادال عن قلقهما ومخاوفهما بشأن إقامة فلاشينغ ميدوز، في ظل استمرار التفشي الواسع للوباء في الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا لناحية الإصابات والوفيات.

الا ان نيويورك نجحت في الآونة الاخيرة في الحد من انتشار الوباء بعد ارتفاع عدد الاصابات في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل حيث يتفشى الآن أسرع في فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا.

والى جانب ديوكوفيتش حامل اللقب عام 2018 نادال المتوج في 2013، وميدفيديف، يبرز بين المشاركين في الدورة النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا، اليوناني ستيفانوس تسيتيباس المصنف سادسا والمتوج العام الماضي بلقب بطولة الماسترز الختامية، الالماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا، الايطالي ماتيو بيريتيني التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر.

أما لدى السيدات فأبرز المشاركات الاميركية سيرينا وليامس ومواطتنتها صوفيا كينن مفاجأة هذا العام والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة، التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة، الهولندية كيكي برتنز، السويسرية بليندا بنتشيتش والاسبانية غاربيني موغوروسا.

وستغيب عن الدورة المصنفة اولى الاسترالية آشلي بارتي، حاملة لقب بطولة رولان غاروس 2019 والمصنفة ثانية الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقب ويمبلدون، المصنفة خامسة الاوكرانية ايلينا سفيتولينا والكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب "فلاشينغ ميدوز".

وسيشارك 40 لاعبا من المصنفين الـ43 الأوائل في الدورة مقابل 39 من المصنفات الـ53 الأوليات.

ومن المقرر استئناف منافسات السيدات في 3 آب/اغسطس في دورة باليرمو الايطالية.

© 2020 AFP