فرنسا: إزالة مخيم كان يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في شمال شرق باريس

مهاجرون يجلسون بالقرب من مخيّم بشمال باريس، فرنسا، 30 يونيو 2020.

أزالت الشرطة الفرنسية الأربعاء مخيما يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في أوبيرفيلييه الواقعة في شمال شرقي باريس، وسط ضغط متزايد على الحكومة لكي تتخذ موقفا صارما بخصوص الهجرة غير الشرعية.

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استجابة للضغوط الممارسة على الحكومة الفرنسية لاتخاذ موقف بشأن الهجرة غير الشرعية، أزالت الشرطة الفرنسية الأربعاء مخيما للمهاجرين في أوبيرفيلييه شمال شرقي باريس.

وقالت الشرطة على موقع تويتر إن أفرادها بدأوا إخلاء الموقع الذي أفادت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية إنه كان يؤوي 1500 مهاجر على الأقل.

Ce week-end les policiers du Pas-de-Calais sont intervenus pour mettre fin à des #violencesconjugales physiques. Ils ont interpellé et placé en garde à vue 5 individus auteurs de ces actes. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour lutter contre ce fléau. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/Ac4KwEQFCV — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) July 27, 2020

وانتقل لاجئون كثيرون إلى باريس منذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016.

وفككت السلطات مرارا مخيمات غير شرعية لتعود للظهور مرة أخرى في مكان آخر في غضون شهور. وأزالت الشرطة مخيما مؤقتا ظهر مجددا في كاليه هذا الشهر.

وفر كثير من المهاجرين إلى فرنسا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا هربا من دول تعاني من الحروب والفقر.

فرانس24/ رويترز

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