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فرنسا: إزالة مخيم كان يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في شمال شرق باريس

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مهاجرون يجلسون بالقرب من مخيّم بشمال باريس، فرنسا، 30 يونيو 2020.
مهاجرون يجلسون بالقرب من مخيّم بشمال باريس، فرنسا، 30 يونيو 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أزالت الشرطة الفرنسية الأربعاء مخيما يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في أوبيرفيلييه الواقعة في شمال شرقي باريس، وسط ضغط متزايد على الحكومة لكي تتخذ موقفا صارما بخصوص الهجرة غير الشرعية.

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استجابة للضغوط الممارسة على الحكومة الفرنسية لاتخاذ موقف بشأن الهجرة غير الشرعية، أزالت الشرطة الفرنسية الأربعاء مخيما للمهاجرين في أوبيرفيلييه شمال شرقي باريس.

وقالت الشرطة على موقع تويتر إن أفرادها بدأوا إخلاء الموقع الذي أفادت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية إنه كان يؤوي 1500 مهاجر على الأقل.

وانتقل لاجئون كثيرون إلى باريس منذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016.

وفككت السلطات مرارا مخيمات غير شرعية لتعود للظهور مرة أخرى في مكان آخر في غضون شهور. وأزالت الشرطة مخيما مؤقتا ظهر مجددا في كاليه هذا الشهر.

وفر كثير من المهاجرين إلى فرنسا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا هربا من دول تعاني من الحروب والفقر.

فرانس24/ رويترز

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