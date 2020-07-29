نانت يعلن عن خمس إصابات بكوفيد-19 ويلغي مباراة ودية ضد شارلروا

سيباستيان سالوم-غوميس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة للشعار الجديد لنادي نانت التقطت خلال المباراة ضد سترالسبورغ بملعب لابوجوار في نانت في الدوري الفرنسي في 24 أيار/مايو 2019.في

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم الأربعاء إصابة خمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الكشف عن أول ثلاث حالات الأسبوع الماضي بينها واحدة للاعب في تشكيلته.

ولم يوضح النادي ما إذا كان هناك أحد اللاعبين بين المصابين حديثا بفيروس "كوفيد-19".

وأوضح النادي أنه سيتم تنظيم التدريبات في الأيام القادمة لمنع انتشار الفيروس بين اللاعبين، مشيرا إلى إلغاء مباراة ودية ضد مضيفه شارلروا البلجيكي كانت مقررة السبت المقبل.

وبعدما أعلن النادي عن الحالات الثلاث الأولى في صفوفه الأسبوع الماضي، أبقى على مباراته الودية ضد أندرلخت البلجيكي (صفر-صفر) السبت الماضي، لكن مجموعة "صغيرة" فقط سافرت إلى بلجيكا كانت نتائج الفحوصات التي خضعت لها سلبية.

وأكد النادي في بيان أن "نانت يطبق بدقة تعليمات السلطات الصحية وهذا منذ بداية الأزمة الصحية"، موضحا أن الاشخاص المصابين سيبقون في عزلة صحية في الأيام القادمة.

© 2020 AFP