الحكم على أميركي بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة الاعتداء على شرطيَين

ديميتار ديلكوف ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

حكم القضاء الروسي الخميس بالسجن تسع سنوات على الجندي الأميركي السابق في البحرية تريفور ريد لمهاجمته اثنين من رجال الشرطة عندما كان ثملا العام الماضي، في حكم اعتبره المتهم "سياسيا" على خلفية التوتر الروسي-الأميركي.

ويأتي هذا الحكم الثقيل بعد أسابيع من إدانة أميركي آخر في قضية تجسس مثيرة للجدل.

وقال القاضي ديميتري ارناوت إن تريفور ريد البالغ 29 عاما وجد مذنبا بتهمة التسبب "بضرر نفسي وجسدي" لشرطيين.

وبعد النطق بالحكم، قال ريد الذي حضر المحاكمة من خلف قضبان حديد إن هذه قضية "سياسية" موضحا أنه سيستأنف الحكم.

وتابع "سأطلب من حكومتي الدعم السياسي"، وفق صحافية من وكالة فرانس برس كانت حاضرة في الجلسة.

وأجهشت صديقة المتهم الروسية ألينا تسيبولنيك في البكاء بعد صدور الحكم وقالت "هل أنتم جادون؟"

وأضافت قبل أن يخرجها من قاعة المحكمة اثنان من رجال الشرطة "ماذا تفعلون!"

واتهم ريد وهو من تكساس، بالاعتداء على شرطيين تم استدعاؤهما إلى حفلة في موسكو في آب/أغسطس 2019 فيما كان في حالة سكر.

ووفقا للمحكمة، فإن حالة السكر لعبت "دورا حاسما" في الحادث وهو ما أدى إلى "حكم مشدد". وكانت النيابة العامة قد طلبت بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات و8 أشهر.

- تحقيق "فاسد" -

وقال أحد الشرطيين إن تريفور ريد حاول الامساك بذراعه أثناء اقتياده إلى مركز للشرطة ما شكل خطر احتمال حصول حادث مروري. وأكد الثاني أن الأميركي ضربه في بطنه.

ودفع ريد الموقوف منذ آب/أغسطس الماضي خلال الجلسة السابقة للمحاكمة ببراءته رغم اعترافه بأنه لا يتذكر الحادث.

وشدد جوي ريد والد المتهم الذي كان حاضرا أيضا على أن أيا من الأدلة التي قدمها المحققون الروس "موثوق بها" وأن الملاحقات القضائية كانت بالنسبة إليه "فاسدة تماما" معتبرا أن العقوبة "كانت مقررة مسبقا".

وأشار جوي ريد الذي من المقرر أن يلتقي السفير الأميركي لدى روسيا خلال اليوم إلى "أن هذه العقوبة هي الأشد في التاريخ الروسي الحديث".

ورفض ممثل السفارة الأميركية الذي حضر الجلسة التعليق على الحكم.

وأضاف جوي أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتدخل في هذه القضية لما فيه الخير "لنظام العدالة الروسي ولكن أيضا من أجل العلاقات الدولية".

- شائعات تبادل أسرى مع واشنطن -

تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات منذ أسابيع حول احتمال تبادل أسرى بين موسكو وواشنطن.

والخميس، قال تريفور ريد أنه لم يتم إبلاغه بهذه المفاوضات.

وفي حزيران/يونيو، حُكم على بول ويلان وهو جندي أميركي سابق يحمل الجنسيات البريطانية والإيرلندية والكندية، بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، وهو حكم اعتبره المتهم وأقاربه "سياسيا".

ويعتبر الادعاء أن ويلان هو عنصر مدرب جيدا في الاستخبارات، وهو ما ينفيه المتهم.

وقد أثار محامي ويلان الذي قرر في نهاية حزيران/يونيو عدم استئناف الحكم الصادر بحقه، مرات عدة مسألة إمكان تبادل موكله مقابل روسيين محتجزين في الولايات المتحدة، تاجر الأسلحة الشهير فيكتور بوت والطيار كونستانتين ياروشينكو بتهمة تهريب المخدرات.

وحتى الآن، نفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذا الاحتمال.

© 2020 AFP