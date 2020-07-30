الدوري الأميركي للمحترفين: ثيبودو مدربا جديدا لنيكس

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نيويورك (أ ف ب)

أعلن نيويورك نيكس الغائب عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ موسم 2012-2013، الخميس تعيين توم ثيبودو مدربا جديدا له خلفا لمايك ميلر.

ووقع ابن الـ62 عاما الذي شغل منصب مساعد المدرب في نيكس بين 1996 و2004، عقدا لخمسة أعوام يأمل خلالها في إعادة الفريق الى مكانته كأحد أبرز الفرق في المنطقة الشرقية.

وقال رئيس نيكس ليون روز في بيان "توم ثيبودو رجل يحب الفوز. تُعرَف عنه قدرته على استخراج أفضل ما يمكن من اللاعبين والفرق الذين يدربهم"، مضيفا "سيجلب معه الى فريقنا القيادة، المسؤولية وذهنية العمل بلا كلل".

وكان ثيبودو الذي اختير مدرب العام في 2011 بعدما حقق 62 انتصارا في الموسم المنتظم مع شيكاغو بولز وقاده الى نهائي المنطقة الشرقية حيث خسر أمام ميامي هيت، مرشحا منذ أشهر لاستلام مهمة الاشراف على نيكس خلفا لميلر الذي استلم المنصب أوائل الموسم الحالي بعد اقالة ديفيد فيزدايل على خلفية ثماني هزائم متتالية في مستهل الموسم.

ويُعرف عن ثيبودو الذي أقيل من منصبه في مينيسوتا تمبروولفز في كانون الثاني/يناير 2019 على رغم قيادته الفريق خلال موسم 2018-2019 للمشاركة في الـ"بلاي أوف" للمرة الأولى منذ 14 عاما، على بناء فرق قوية دفاعيا، وهو ما يريده نيكس في مسعاه لاستعادة مكانة خسرها في المواسم الأخيرة في المنطقة الشرقية، لاسيما في 2014-2015 و2018-2019 حين اكتفى بـ17 فوزا مقابل 65 هزيمة في الموسم المنتظم.

ويغيب نيكس عن استئناف الموسم الحالي الذي يعاود نشاطه في وقت لاحق الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، في مجمع وورلد ديزني المغلق في أورلاندو بولاية فلوريدا، وذلك لأنه خارج دائرة المنافسة على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة الى الأدوار الاقصائية في المنطقة الشرقية (يحتل المركز الثاني عشر بـ21 فوزا مقابل 45 هزيمة).

© 2020 AFP