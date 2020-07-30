المغرب: محمد السادس يعلن خطة بقيمة 12,8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد والتصدي لتداعيات فيروس كورونا

أعلن العاهل المغربي محمد السادس خلال خطاب ليل الأربعاء عن ضخ 120 مليار درهم، أي ما ينهاز 12,8 مليار دولار، لإنعاش الاقتصاد المغربي المتضرر جراء جائحة كورونا، فضلا عن مشروع توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح محمد السادس أن الجائحة كشفت عن جملة من "النقائص" لاسيما في المجال الاجتماعي وخصوصا لدى الفئة الأكثر هشاشة.

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أعلن الملك محمد السادس في خطاب ليل الأربعاء مشروعا لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار، في سياق مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال العاهل المغربي "نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة"، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح أن تداعيات أزمة كوفيد-19 "كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة".

"خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي"

ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف العاهل المغربي في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لتربعه على العرش.

وأظهرت إحصاءات رسمية في شباط/فبراير أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24,1 بالمئة، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22,4 بالمئة.

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، توفي منهم 334.

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أحدث المغرب في آذار/مارس نظام دعم مالي مؤقت يمتد على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

ومول المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3,3 مليارات دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر المحدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن إجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ودعا الملك الحكومة إلى "دعم صمود القطاعات المتضررة"، معلنا إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي"، من خلال ضخ حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2 بالمئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

فرانس24/ أ ف ب

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