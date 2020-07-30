بطولة فرنسا: بيران قائد سانت اتيان يعلن اعتزاله رسميا

جيفري فان در هاسلت ا ف ب/ارشيف

مدافع سانت اتيان لويك بيران يغادر أرض الملعب مطرودا خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا، في 24 تموز/يوليو 2020.

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سانت إتيين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن لويك بيران قائد فريق سانت اتيان الفرنسي لكرة القدم، رسميا الخميس اعتزاله اللعبة بعد أيام من خوضه مباراة أخيرة طبعها تلقيه بطاقة حمراء إثر خطأ قاسٍ على مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

وأكد بيران الذي يتم الشهر المقبل عامه الخامس والثلاثين، التقارير التي أشارت سابقا الى عزمه على إنهاء مسيرته في أعقاب نهائي كأس فرنسا، والذي خاضه الجمعة الماضي، وانتهى بفوز نادي العاصمة 1-صفر.

وأمضى قلب الدفاع مسيرته الاحترافية كاملة مع سانت اتيان اعتبارا من العام 2003، وحمل ألوان قميصه الأخضر في 470 مباراة، بعدما تدرج في صفوف فئاته العمرية منذ سن الثانية عشرة.

وقال بيران في بيان "بتأثر بالغ أفيدكم انني خضت مباراتي الأخيرة مع نادي الدائم الجمعة الماضي في نهائي كأس فرنسا"، مؤكدا انه كان يرغب بأن تكون "النهاية مختلفة".

وطرد المدافع ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل قاسٍ على مبابي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بضواحي باريس، وتسبب بإصابة للمهاجم الشاب في الكاحل الأيمن، ستبعده لثلاثة أسابيع وتهدد مشاركته مع فريقه في مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي الشهر المقبل.

وتقدم بيران بعد المباراة باعتذار من مبابي على الخطأ.

ويتوقع ان يكون مستقبل بيران مرتبطا بشكل أو بآخر بالنادي الذي أمضى معه أكثر من عقدين من الزمن.

ووجه سانت اتيان تحية الى "القائد القدوة"، معتبرا انه "بعد 23 عاما من تواجده في النادي ومسار مثير للإعجاب (...) سيترك أثرا كشخص مستقيم ولاعب كرة قدم موهوب".

© 2020 AFP