بيلاروسيا: الروس الموقوفون "كانوا يخططون لأعمال إرهابية" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

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أعلنت سلطات مينسك في بيلاروسيا أن 32 روسيا اعتقلوا، ينتمون إلى خلية عسكرية اعتُبرت مقربة من الكرملين، كانوا يخططون للقيام بـ"أعمال إرهابية" على الأراضي البيلاروسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

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بعد تأكيد الشبكة التلفزيونية البيلاروسية الأولى ووكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) الأربعاء عمليات توقيف لروس بأمر من السلطات التي علمت بوصولهم بهدف "زعزعة استقرار" البلاد في فترة انتخابات الرئاسة، أعلنت سلطات بيلاروسيا الخميس أن الروس الـ32 الذين أوقفوا وينتمون إلى مجموعة عسكرية خاصة اعتبرت مقربة من الكرملين، كانوا يخططون "لأعمال إرهابية" مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال أندري رافكوف سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي للصحافيين إن "الأشخاص الموقوفين يشتبه في أنهم كانوا يحضرون لأعمال ارهابية على أراضي بيلاروسيا" مؤكدا من جانب آخر أنه لا يزال البحث جاريا عن 170 مشبوها آخر محتملا.

فرانس24/ أ ف ب

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